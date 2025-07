María Carolina Hoyos habla del trapo blanco que su abuela, Nydia Quintero, pidió que le pusieran a Miguel Uribe Turbay en su cabeza

María Carolina Hoyos: Un saludo especial, de verdad que sabíamos que en algún momento llegaría el día en que mi abuela falleciera, pero una cosa es saberlo y estar esperándolo y otra en el momento en que sucede y verla allí, de todas maneras, me cuesta un poco, pero me siento muy orgullosa de haber tenido una historia compartida con ella, un legado y haber recibido el amor de ella.

María Carolina Hoyos: Miguel ha sido un orgullo para nosotros desde muy chiquito, Miguel, cuando era niño, se salía del promedio. Los niñitos de su edad no sabían los colores y no sabían algunas cosas y Miguel ya la sabía.

Y ella no se va, ella se eleva y se eleva con, entre otras, me imagino yo, y quiero pensarlo así, con un firme propósito de reforzar los ángeles en el cielo, de tener mi mamá refuerzo en el cielo para ayudarnos a interceder por el milagro que estamos esperando.

Seguro esta recuperación va a ser que empiecen unas nuevas fases y etapas que todos esperamos que salgan de la mejor manera, pero no manejo esa información y lo que sí sé es que entró en una nueva fase, que es lo que que es lo que oí a los médicos y también salió en el último comunicado y esperamos que esta evolución siga de esa manera, pero esos detalles no los manejo yo.

María Carolina Hoyos: No lo sé, pero me imagino que una conexión especial con él. Probablemente una premonición, una conexión.

Y los que tenemos la fortuna de tener fe en algo que no vemos, de creer en lo que no vemos, pues tenemos un camino avanzado y un camino recorrido y es que sabemos que todo tiene un propósito adicional, superior y que vendrán los mejores momentos.

María Carolina Hoyos: Yo en la época de mi mamá, cuando me pasó lo de mi mamá hace 35 años, me preguntaba por qué a mí. Y cuando cambié la pregunta, la respuesta de mi vida también cambió, ¿para qué a mí?

Entonces creo que entendí que en la vida nos suceden cosas, no todo lo podemos seleccionar, hay cosas que vienen sin avisar, los rigores de la guerra. Es decir, la violencia volvió a tocar mi puerta cuando no me lo esperaba. Y no puedo echar la vida para atrás, simplemente puedo aferrarme a Dios y esperar mi milagro.