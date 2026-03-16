¿María José Pizarro, molesta con Iván Cepeda? Gustavo Bolívar da su verdad sobre la imagen que ‘estalló’ las redes sociales

María José Pizarro, jefe de debate del senador Iván Cepeda, ha ocupado el foco nacional. Lo hizo por unas imágenes en las cuales luce aparentemente incómoda, molesta, durante un acto de campaña del congresista y candidato presidencial junto a Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial, el 11 de marzo de 2026.

Pizarro, en algún momento, dijo ante los medios de comunicación que se estaba analizando quién era la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Y ella no se descartaba a sí misma. Finalmente, quedó la líder indígena. Y la senadora María José Pizarro también sonaba como cabeza de lista al Senado y dicha plaza terminó ocupada por Carolina Corcho, exministra de Salud.

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La senadora felicitó en su momento a Quilcué como la fórmula de Cepeda y siempre ha apoyado al senador. Así las cosas, el exsenador Gustavo Bolívar, quien estaba al lado de Pizarro, entregó en El Debate, de SEMANA, su verdad respecto a lo sucedido.

Estas son las imágenes de María José Pizarro que suscitaron todo tipo de interpretaciones:

“Pues mire, ustedes saben que yo no soy amigo de María José Pizarro, pero esa postura de ella ahí es rara porque nosotros veníamos de estar cinco horas en una oficina del registrador esperando un papel para inscribirse Iván Cepeda. Y ellas estuvieron hablando toda la tarde ,muy bien, de pronto cansada, no sé. Estábamos mamados, la verdad”, señaló.

“A nosotros nos citaron a las 10, ese evento, digamos, esa toma se hace a las 5 y pico de la tarde, más de 7 horas uno ahí arriba esperando que llegara un papel del Consejo de Estado, pero yo, sin quererla defenderla, porque pues yo soy justo en eso, a pesar que no somos amigos, creo que era como una postura de cansancio. Yo no creo que ella ella haya tomado mal el nombramiento de Aida, son amigas, yo las vi conversando animadamente y seguramente la va a acompañar, pero eso fue una cosa ahí como desafortunada, la cara que puso María José”, agregó.

Vea la entrevista completa con el exsenador Gustavo Bolívar:

En entrevista con SEMANA, la jefa de debate de Iván Cepeda explicó las razones por las cuales el Pacto Histórico se decantó por la líder indígena para ser la fórmula vicepresidencial de la izquierda. “Nosotros lo dijimos desde el primer momento. Había distintos nombres sobre la mesa, que sería una decisión colectiva, y así fue. Se tomó una decisión. En primer lugar, una mujer. En segundo lugar, que representara sectores sociales y populares, es decir, una fuerte vinculación con los movimientos sociales y con los pueblos. Ella, por supuesto, tiene toda una historia en la lucha social de muchos años y tiene el reconocimiento al interior de las distintas organizaciones”.

“Nosotros no estamos en un cálculo electoral. Ella, por supuesto, suma; no solamente suma en términos territoriales. Si tú miras las distintas fórmulas que se han presentado, la mayoría son de Bogotá o de las grandes capitales, tienen unos perfiles en concreto; esta es una fórmula presidencial distinta a todas las que se presentan. No estamos hablando desde el centralismo político, es decir, nosotros no concebimos la vida política desde el centralismo. La presencia de ella representa una visión regional de territorios, que siempre han estado en la marginalidad de la toma de decisiones y en la marginalidad del poder. En segundo lugar, representa a los pueblos indígenas de Colombia; no a los pueblos del Cauca, a los pueblos indígenas de Colombia en su diversidad territorial y en su diversidad cultural, a los pueblos de Colombia”, agregó.

María José Pizarro, durante el acto de campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué, el 11 de marzo de 2026, en Bogotá Foto: GETTY IMAGES

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.