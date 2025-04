Si Álvaro Leyva miente, como dice el presidente Petro, ¿por qué no lo demanda? “Está controlado, esclavizado”

No cesa el escándalo en Colombia por cuenta de la carta que publicó Álvaro Leyva Durán, excanciller de Colombia, diciendo que su exjefe, el presidente Gustavo Petro, es drogadicto.

Si Álvaro Leyva miente, como dice el presidente Petro, ¿por qué no lo demanda? Esta fue la pregunta que se les hizo a los tres invitados a El Debate.

Camilo Rubiano respondió así sobre el particular: “Yo no voy a entrar en la minucia del chisme, si es o no cierto y cuál va a ser la respuesta del presidente Petro. Él tiene las acciones jurídicas, judiciales, penales, para tomar una decisión si él cree que en este caso el canciller injurió frente a lo que ocurrió”.