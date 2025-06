“Soñar no cuesta nada”: Efraín Cepeda envió certero mensaje a Petro en medio de polémica por consulta popular

“Ya el pueblo colombiano lo tiene claro. ¿Cuántas cintas ha cortado el presidente Petro? En solo Invías hay 55 vías absolutamente paralizadas. No fue capaz ni de sostener los subsidios de créditos para los estudiantes del Icetex. No es capaz de reajustar la UPC como lo determinó la Corte Constitucional, y eso tiene al sistema de salud cayéndose a pedazos. Esas incapacidades él - Presidente Petro-, tiene entonces que tratar de ocultarlas con este tipo de posturas absurdas, amenazando con una consulta popular que no existe; soñando con eso. Soñar no cuesta nada. Eso se hundió en la plenaria del Senado y está la certificación", le dijo Cepeda al presidente Petro.