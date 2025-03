¿Uribe, fórmula vicepresidencial de cara a 2026? “Cuando la gente le está pidiendo que regrese, a él le toca escuchar a sus ciudadanos”

Valencia dijo que si se le pregunta directamente a Uribe él no aceptará que quiere ser fórmula vicepresidencial, pero no por ello descarta que lo intente o que sea cabeza de lista al Senado de la República. “Yo creo que si usted le pregunta que si él quiere, él diría que no, pero el presidente Uribe a veces le gana más el deber y yo pienso que él sí debe participar en las elecciones activamente. Lo veo muy concentrado en lo de su proceso y realmente no hemos hablado del tema, mal haría yo en decir que me ha dicho sí o me ha dicho no, porque realmente las conversaciones que hemos tenido, aparte de los temas puntuales, digamos de coyuntura, son sobre la crisis de la salud, sobre lo que está pasando con los hospitales, con las clínicas, con los pacientes, con los medicamentos, con la reforma pensional o con el hundimiento de la laboral”.