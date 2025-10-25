Suscribirse

Tecnología

Adiós Magis TV: esta es la alternativa legal más usada para ver series, películas y fútbol sin interrupciones

Luego de conocerse la noticia sobre el cierre de Magis TV, aparece una alternativa segura y legal para poder ver contenido “streaming”.

Redacción Tecnología
25 de octubre de 2025, 7:00 p. m.
Una aplicación legal y gratuita llega para revolucionar el mercado del "streaming", ante la salida de Magis TV.
El cierre definitivo de Magis TV representa un cambio en la manera en que los colombianos acceden al entretenimiento digital. Esta aplicación, que durante años fue una de las más utilizadas para ver películas, series y eventos deportivos, ha dejado un vacío entre los usuarios que buscaban facilidad y variedad.

Sin embargo, detrás de su popularidad también se ocultaban serios riesgos, ya que su funcionamiento operaba fuera de los marcos legales y podía exponer a los dispositivos a virus, robo de información o fraudes en línea.

Los usuarios corren el riesgo de comprometer la seguridad de su información que podría traer daños irreversibles.
En este contexto, con su salida del mercado, muchos consumidores se han visto obligados a buscar alternativas más seguras y confiables. En la actualidad, las plataformas legales de streaming se posicionan como las principales opciones, no solo por su estabilidad y calidad de imagen, sino también porque garantizan la protección de los datos personales y el respeto a los derechos de autor.

Una aplicación para disfrutar de contenido “streaming”

Una de las plataformas más sólidas y confiables, posicionándose como la más opcionada dentro del panorama del entretenimiento digital es Pluto TV. En un contexto donde muchas aplicaciones no oficiales han desaparecido o enfrentan restricciones, esta opción destaca por su funcionamiento completamente legal y gratuito.

Contexto: La forma correcta de limpiar la pantalla del televisor para dejarla como nueva y sin rayones

No exige registro ni información bancaria, lo que la convierte en una alternativa accesible y segura para quienes buscan disfrutar de contenido en línea sin infringir normas ni exponerse a riesgos cibernéticos.

La plataforma abarca géneros tan variados como el cine clásico, la comedia, la acción, los documentales, la música y los programas infantiles. Además, su estructura de canales temáticos permite a los usuarios encontrar con facilidad el tipo de contenido que más les interesa, desde películas icónicas hasta programas de televisión contemporáneos y producciones locales.

Pluto TV es una plataforma de streaming gratuita.
Aunque Pluto TV no transmite partidos en directo de competiciones como la Champions League o la Copa Libertadores, sí dispone de espacios dedicados a la cobertura y análisis deportivo.

Los canales especializados ofrecen resúmenes, entrevistas y programación exclusiva que mantienen informados a los aficionados. Gracias a esta propuesta, la plataforma se ha posicionado como una alternativa atractiva para quienes buscan mantenerse actualizados con el mundo del deporte, sin necesidad de recurrir a servicios no autorizados o de pago.

Contexto: ¿Se atreve a jugar? Los videojuegos más terroríficos que le pondrán los pelos de punta este Halloween

¿Cómo acceder a Pluto TV?

Instalar Pluto TV es un proceso rápido y completamente gratuito. La aplicación está disponible en las principales tiendas digitales como Google Play y App Store, y también puede descargarse en dispositivos inteligentes como Smart TVs, Roku, Fire TV, Apple TV y consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox.

Para quienes prefieren no instalar nada, la plataforma ofrece además la posibilidad de acceder directamente desde cualquier navegador web a través del sitio oficial pluto.tv.

