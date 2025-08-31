Suscribirse

Tecnología

Al calentar alimentos en el microondas, evite hacer esto porque podría aumentar el consumo de energía

En la mayoría de los casos, el aumento en la factura mensual de energía se debe a malos hábitos de consumo.

Redacción Tecnología
31 de agosto de 2025, 4:46 p. m.
El mal uso del horno microondas puede causar un incremento en la factura de la luz.
El mal uso del horno microondas puede causar un incremento en la factura de la luz. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Aparatos como el microondas surgieron como una alternativa práctica para cocinar, ofreciendo comodidad y ahorro de tiempo al momento de calentar alimentos. Esto resulta especialmente útil cuando se trata de pequeñas porciones, ya que evita el uso de sartenes u ollas. Basta con colocar la comida en un plato apto, ajustar el tiempo, y en cuestión de segundos o minutos estará caliente.

Uno de los factores que genera inquietud entre los usuarios es el consumo de energía de estos dispositivos. Sin embargo, hoy en día los microondas están diseñados con tecnologías avanzadas que permiten optimizar el uso de electricidad. Aun así, el buen uso del aparato es clave para evitar un aumento innecesario en la factura.

Por ejemplo, abrir y cerrar la puerta del microondas varias veces durante un mismo ciclo no solo incrementa el consumo energético, sino que también deja escapar el calor, lo que reduce la temperatura interna y afecta la cocción de los alimentos, como advierten desde preciosluzhoy.com.

No exceder los tiempos de calentamiento recomendados por el fabricante del microondas.
No exceder los tiempos de calentamiento recomendados por el fabricante del microondas. | Foto: Getty Images

Esta es una práctica común entre quienes desean comprobar el estado de los alimentos, y aunque parezca inofensiva, puede tener implicaciones tanto a corto como a largo plazo, incluso en el funcionamiento del equipo.

Contexto: Si quiere evitar daños irreparables al limpiar la freidora de aire, siga estos pasos para hacerlo correctamente y evitar riesgos

Si el objetivo es ahorrar energía, lo recomendable es prenderlo únicamente cuando sea necesario. El uso excesivo puede reflejarse en los costos mensuales. Lo ideal es complementar con otros métodos de cocción que también sean seguros y eficientes.

“El consumo de energía de este electrodoméstico depende de varios factores, como la potencia del aparato, el tiempo de uso y el tipo de programa seleccionado. Para calcularlo, debe tener en cuenta estos elementos”, señalan desde repsol.es.

Además, la fuente mencionada sugiere desconectar el aparato eléctrico cuando no esté en uso para evitar el llamado “consumo fantasma”, un fenómeno común en muchos electrodomésticos.

Aunque algunas personas optan por el uso de regletas o multitomas, en este caso se puede simplemente apagar el interruptor rojo del enchufe. Esta medida también aplica para otros dispositivos como el televisor, consolas de videojuegos, computadores, entre otros.

Ahorra energía y disminuir el consumo es la prioridad de muchas personas en la actualidad.
Ahorra energía y disminuir el consumo es la prioridad de muchas personas en la actualidad. | Foto: Getty Images

“A este consumo en funcionamiento hay que añadir el que realiza el microondas cuando está apagado, pero conectado a la corriente, lo que se conoce como consumo fantasma o en stand-by. Este consumo es mínimo, alrededor de 13 o 14 kWh al mes", afirman.

Usar de forma eficiente los electrodomésticos, como el microondas, no solo ayuda a reducir el consumo de energía y ahorrar en la factura eléctrica, sino que también contribuye al buen funcionamiento de los equipos a largo plazo.

Contexto: El peligroso motivo por el que nunca debería usar el celular cuando va al baño

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana gemela de exparticipante de ‘La casa de los famosos’ llega a ‘Miss Universe Colombia’ y luchará para ser coronada

2. Caso Valeria Afanador: el emotivo mensaje del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca que durante 18 días buscó a la menor.

3. Lo ganó todo en el FPC, pero una grave lesión sentenció su carrera: de jugador a administrador de empresas

4. “Hay que buscar una solución que esté soportada en que se pueda construir la paz. Pero el gran enemigo de la paz ha sido Hamás”: Iván Duque

5. Esta es la hipótesis del aparatoso accidente de tránsito en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MicroondasConsumo de energíaElectricidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.