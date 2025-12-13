Antes de comprar un televisor, verifique que cuente con estos puertos de conexión o podría quedar obsoleto en poco tiempo

El televisor es hoy uno de los dispositivos tecnológicos más relevantes del hogar, gracias a su capacidad para integrar múltiples funciones. Atrás quedaron los modelos que solo servían para ver televisión por cable; actualmente, estos equipos permiten conectarse a internet y acceder a una amplia variedad de herramientas que enriquecen la experiencia de entretenimiento.

Estos dispositivos, conocidos como Smart TV, posibilitan la descarga de aplicaciones, el acceso a plataformas de streaming, los videojuegos en línea y muchas otras funciones. Por ello, al momento de adquirir un nuevo televisor, algunos usuarios suelen fijarse en aspectos como la calidad de imagen, el sonido, los colores o el tamaño de la pantalla. Sin embargo, a menudo pasan por alto un elemento tan crucial como los puertos de conexión.

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos. | Foto: Getty Images

Si bien todos estos factores influyen en la satisfacción del usuario, también es fundamental considerar la evolución constante de la tecnología. Un televisor con conexiones desactualizadas puede quedar obsoleto en poco tiempo, cuando la expectativa es que el equipo tenga una vida útil prolongada.

De acuerdo con el portal especializado Computer Hoy, uno de los puertos más importantes en la actualidad es el HDMI 2.1, ya que resulta clave para aprovechar dispositivos de última generación. Este tipo de conexión permite, por ejemplo, soportar señales en 4K a 120 Hz, algo esencial para quienes planean utilizar consolas de videojuegos avanzadas y buscan una experiencia visual fluida y sin interrupciones.

A este se suma el USB 3.0, otro puerto fundamental. Los expertos recomiendan evitar modelos que solo incluyan entradas etiquetadas como Service Only y optar por aquellos que cuenten con USB 3.0 o superior, pues estos permiten conectar y alimentar dispositivos externos sin necesidad de cables adicionales.

Verificar estos puertos en el televisor es clave para poder garantizar un funcionamiento a largo plazo. | Foto: Getty Images

Asimismo, el HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) se ha convertido en un componente imprescindible. Este puerto permite la transmisión de audio de alta calidad y sin pérdidas entre el televisor y sistemas de sonido externos, como barras de sonido o receptores AV.

Además, mejora la sincronización entre imagen y sonido, reduciendo los retrasos de audio y evitando el molesto desfase que suele presentarse en configuraciones de entretenimiento más complejas.