Bill Gates reveló cuál ha sido su peor error y la millonada que perdió

- Foto: Getty Images for TIME

Desde su creación en 1975, Microsoft se ha consagrado como una de las empresas líderes en el mundo tecnológico, específicamente en el desarrollo de computadores, así como de softwares.

Sin embargo, ha tenido sus tropiezos, a pesar de que también se caracteriza por la inversión y expansión de sus proyectos. En ese sentido, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, confirmó que hubo un campo en donde la compañía no dio los resultados esperados, siendo un gran fracaso para la empresa tecnológica.

Se trata del mercado de los dispositivos móviles, donde los sistemas operativos iOS y Android fueron ganando terreno, mientras que Microsoft se enfocaba en el desarrollo de Windows.

Bill Gates es un multifacético magnate estadounidense, cofundador de Microsoft. - Foto: Getty Images

En 2010. la compañía dio a conocer su primer teléfono al mercado, el cual fue nombrado como ‘Windows Phone’. Sin embargo, llegó tarde al ecosistema de los celulares inteligentes, debido a que Apple ya había lanzando su iPhone 4.

En aquel año, Microsoft estaba bajo el mando de Gates, por ende el magnate aseguró que no pensaba quedarse atrás, motivo por el cual hizo una alianza con Nokia y llevar así el sistema operativo ‘Windows Mobile’ a los celulares fabricados por la compañía telefónica.

No obstante, varios expertos aseguran que la gran debilidad de este sistema operativo fue la poca oferta de aplicaciones. Según Gates, la empresa fue incapaz de conseguir los desarrolladores de apps de terceros.

En el año 2017, los iPhone y los celulares Android ya contaban en su catálogo con una gran variedad de plataformas, tanto propias, como externas. Por tal motivo, la compañía dio a conocer que ‘Windows Mobile’ llegaba a su final, debido a que no iban a seguir invirtiendo en un mercado dominado por iOS y Android.

El sistema operativo de Google es uno de los más utilizados en el mercado. - Foto: Google

Bill Gates lanza una preocupante predicción sobre la inteligencia artificial

La inteligencia artificial sigue su camino y avanza a pasos agigantados, llenando, cada vez más, los vacíos existentes desde que fue lanzada hace algunos años y entregando soluciones cada vez más precisas a la humanidad; sin embargo, para muchos, no dejan de ser aterradores los avances que ha tenido y cómo es más poderosa con el paso de los días.

Precisamente, uno de los líderes tecnológicos más importantes del mundo, Bill Gates, logró prever todo lo que está sucediendo con esta herramienta luego de que en 2016 se reuniera con un equipo de OpenAI, empresa que desarrolló ChatGPT, inteligencia artificial que está en furor por sus increíbles capacidades.

Bill Gates se caracteriza por sus predicciones. - Foto: Getty Images

En el encuentro, el magnate cofundador de Microsoft le planteó un reto al popular software, para saber qué tan avanzada era, y les pidió a sus creadores que la sometieran a un examen de biología de Colocación Avanzada, tema para el que no había sido entrenada y sentenció que si lo lograba responder, “entonces habrán logrado un verdadero avance”.

Obviamente, ChatGPT logró superar la prueba y fue más allá, para sorpresa de Gates. El multimillonario reveló en su blog un acontecimiento que lo convenció del poder de esta tecnología y tiene que ver con una pregunta que planteaba una reflexión mucho más humana.

Según Gates, se le preguntó a esta inteligencia artificial “qué le diría a un padre con hijo enfermo”. ChatGPT, según el empresario, “escribió una respuesta reflexiva que probablemente fue mejor que la que hubiéramos dado la mayoría de nosotros en la sala. (...) Toda la experiencia fue impresionante”, explicó.

ChatGPT es desarrollado por OpenAI. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El empresario agregó en su blog que este hecho fue el que lo terminó de convencer de que estaba frente a un hecho sin precedentes que cambiaría al mundo, pues entendió que la inteligencia artificial cambiaría “la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, obtienen atención médica y se comunican entre sí”.

En su escrito, Gates aseguró que la inteligencia artificial no le quitará el trabajo a nadie, pero que en escenarios como el de la salud, la educación y otros entornos laborales sí se verán sometidos a una gran transformación en los próximos años y pronostica que esta tecnología llevará a que las personas cuenten con una especie de asistente personal que revise correos, elimine los no deseados, lea que no es de interés y asista a reuniones.