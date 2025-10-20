Tecnología
Caída mundial de Amazon Web Services: estas son las aplicaciones y páginas afectadas a nivel global
Amazon Web Services es considerada la base operativa de miles de empresas e instituciones públicas.
La unidad de servicios en la nube de Amazon, conocida como AWS (Amazon Web Services), ha presentado una interrupción global este lunes, 20 de octubre, afectando el funcionamiento de numerosos sitios web y aplicaciones de alto tráfico.
La caída también provocó problemas de conectividad en múltiples empresas y servicios digitales en distintas partes del mundo, dejando en evidencia la magnitud de la dependencia tecnológica que existe actualmente sobre esta plataforma. La falla fue detectada desde primeras horas del día y rápidamente escaló hasta impactar sectores clave de la economía digital.
En este contexto, AWS reconoció en un comunicado oficial un aumento en los errores y tiempos de respuesta dentro de varios de sus servicios más utilizados, entre ellos los de almacenamiento, redes y cómputo en la nube.
La compañía aseguró estar trabajando “en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación”, mientras los usuarios continuaban reportando fallas en redes sociales y plataformas de monitoreo técnico. Esta situación recordó a otros incidentes de gran alcance, como el ocurrido con CrowdStrike, que meses atrás afectó la operación de hospitales, aerolíneas y bancos en todo el planeta.
Amazon Web Services es considerada la base operativa de miles de empresas e instituciones públicas gracias a su infraestructura global que incluye más de 200 centros de datos distribuidos en todo el mundo.
¿Cuáles son las aplicaciones que se vieron afectadas?
De acuerdo con Downdetector, que monitorea las interrupciones de internet, informó haber recibido 6,5 millones de informes de usuarios de todo el mundo por fallas en aplicaciones y sitios web:
- Amazon
- Alexa
- Canva
- Fornite
- Hulu
- Snapchat
- ChatGPT
- Epic Games
- IMDB
- Max
- Lyft
- Signal
- Capital One
- Clash Royale
- Clash of Clans
- Paypal
- PlayStation Network
- VrChat
- La app de McDonal’s
- Steam
- Roku
- Coinbase
- Prime Video
- Robinhood
- Davivienda
- Nequi
- Bancolombia
- Mercado Libre
- El motor de inteligencia artificial Perplexity y ChatGPT (de OpenAI), entre otras aplicaciones.