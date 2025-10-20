Suscribirse

Tecnología

Caída mundial de Amazon Web Services: estas son las aplicaciones y páginas afectadas a nivel global

Amazon Web Services es considerada la base operativa de miles de empresas e instituciones públicas.

Redacción Tecnología
20 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
Caída mundial de Amazon Web Services: estas son las apps y páginas afectadas a nivel global
Caída mundial de Amazon Web Services: estas son las 'apps' y páginas afectadas a nivel global. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La unidad de servicios en la nube de Amazon, conocida como AWS (Amazon Web Services), ha presentado una interrupción global este lunes, 20 de octubre, afectando el funcionamiento de numerosos sitios web y aplicaciones de alto tráfico.

La caída también provocó problemas de conectividad en múltiples empresas y servicios digitales en distintas partes del mundo, dejando en evidencia la magnitud de la dependencia tecnológica que existe actualmente sobre esta plataforma. La falla fue detectada desde primeras horas del día y rápidamente escaló hasta impactar sectores clave de la economía digital.

Contexto: ¿Qué es Amazon Web Services (AWS) y por qué tantas plataformas del mundo se cayeron?

En este contexto, AWS reconoció en un comunicado oficial un aumento en los errores y tiempos de respuesta dentro de varios de sus servicios más utilizados, entre ellos los de almacenamiento, redes y cómputo en la nube.

La compañía aseguró estar trabajando “en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación”, mientras los usuarios continuaban reportando fallas en redes sociales y plataformas de monitoreo técnico. Esta situación recordó a otros incidentes de gran alcance, como el ocurrido con CrowdStrike, que meses atrás afectó la operación de hospitales, aerolíneas y bancos en todo el planeta.

Amazon Web Services es considerada la base operativa de miles de empresas e instituciones públicas gracias a su infraestructura global que incluye más de 200 centros de datos distribuidos en todo el mundo.

Revisar los ajustes del teléfono puede bastar para que la red vuelva a funcionar.
La unidad de servicios en la nube de Amazon, conocida como AWS (Amazon Web Services), ha presentado una interrupción global. | Foto: Getty Images

¿Cuáles son las aplicaciones que se vieron afectadas?

De acuerdo con Downdetector, que monitorea las interrupciones de internet, informó haber recibido 6,5 millones de informes de usuarios de todo el mundo por fallas en aplicaciones y sitios web:

Contexto: Bancolombia, Nequi y otros servicios sufren una caída masiva que afecta a millones de usuarios: esto es lo que se sabe
  • Amazon
  • Alexa
  • Canva
  • Fornite
  • Hulu
  • Snapchat
  • ChatGPT
  • Epic Games
  • IMDB
  • Max
  • Lyft
  • Signal
  • Facebook
  • Capital One
  • Clash Royale
Varios servicios se han visto afectados en su funcionamiento este 20 de octubre.
Varios servicios se han visto afectados en su funcionamiento este 20 de octubre. | Foto: Downdetector
  • Clash of Clans
  • Paypal
  • PlayStation Network
  • VrChat
  • La app de McDonal’s
  • Steam
  • Reddit
  • Roku
  • Coinbase 
  • Prime Video
  • Robinhood
  • Davivienda
  • Nequi
  • Bancolombia
  • Mercado Libre
  • El motor de inteligencia artificial Perplexity y ChatGPT (de OpenAI), entre otras aplicaciones.

