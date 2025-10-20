La unidad de servicios en la nube de Amazon, conocida como AWS (Amazon Web Services), ha presentado una interrupción global este lunes, 20 de octubre, afectando el funcionamiento de numerosos sitios web y aplicaciones de alto tráfico.

La caída también provocó problemas de conectividad en múltiples empresas y servicios digitales en distintas partes del mundo, dejando en evidencia la magnitud de la dependencia tecnológica que existe actualmente sobre esta plataforma. La falla fue detectada desde primeras horas del día y rápidamente escaló hasta impactar sectores clave de la economía digital.

En este contexto, AWS reconoció en un comunicado oficial un aumento en los errores y tiempos de respuesta dentro de varios de sus servicios más utilizados, entre ellos los de almacenamiento, redes y cómputo en la nube.

La compañía aseguró estar trabajando “en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación”, mientras los usuarios continuaban reportando fallas en redes sociales y plataformas de monitoreo técnico. Esta situación recordó a otros incidentes de gran alcance, como el ocurrido con CrowdStrike, que meses atrás afectó la operación de hospitales, aerolíneas y bancos en todo el planeta.

Amazon Web Services es considerada la base operativa de miles de empresas e instituciones públicas gracias a su infraestructura global que incluye más de 200 centros de datos distribuidos en todo el mundo.

La unidad de servicios en la nube de Amazon, conocida como AWS (Amazon Web Services), ha presentado una interrupción global. | Foto: Getty Images

¿Cuáles son las aplicaciones que se vieron afectadas?

De acuerdo con Downdetector, que monitorea las interrupciones de internet, informó haber recibido 6,5 millones de informes de usuarios de todo el mundo por fallas en aplicaciones y sitios web:

Amazon

Alexa

Canva

Fornite

Hulu

Snapchat

ChatGPT

Epic Games

IMDB

Max

Lyft

Signal

Facebook

Capital One

Clash Royale

Varios servicios se han visto afectados en su funcionamiento este 20 de octubre. | Foto: Downdetector