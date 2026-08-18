Centro Democrático hace importante anuncio sobre donación de Starlink para las zonas afectadas por el terremoto

Mientras continúan las dificultades de conectividad en algunos de los territorios afectados por el terremoto, el Centro Democrático anunció la llegada de una donación destinada a facilitar el acceso a internet en comunidades que permanecen sin servicio.

Starlink anuncia internet satelital gratis a Colombia tras el devastador terremoto: así puede recibirlo

La información fue divulgada por el partido a través de X y explicada en un video por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, quien destacó el aporte recibido.

Treinta y cinco antenas serán destinadas a zonas afectadas

El Centro Democrático informó que recibió 35 antenas Starlink, las cuales serán destinadas exclusivamente a territorios afectados por el terremoto.

“Hemos recibido 35 antenas Starlink que serán donadas y destinadas a las zonas afectadas por el terremoto”, señaló el partido en su cuenta de X.

El partido confirmó la recepción de 35 equipos que serán enviados a zonas afectadas por el sismo. Foto: @CeDemocratico

Según la colectividad, el objetivo de estos equipos es restaurar el acceso a internet y las comunicaciones en áreas afectadas por la emergencia.

Vallejo destacó la solidaridad detrás de la donación

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi explicó que la llegada de las antenas representa una noticia positiva en medio de la emergencia.

“En medio de la tragedia y el dolor que ha tenido nuestro país en los últimos días, hoy quiero contarles una buena noticia”, afirmó Vallejo.

El congresista atribuyó la donación a la colaboración de ciudadanos y miembros de la bancada del Centro Democrático.

“Gracias a la generosidad y la bondad de los colombianos, de la bancada de congresistas del Partido Centro Democrático, acaban de llegar aquí a nuestra sede 35 antenas de Starlink”, aseguró.

¿A dónde serán enviadas las antenas?

Vallejo explicó que los equipos no serán distribuidos de manera general, sino que estarán dirigidos a lugares que actualmente presentan dificultades de conectividad.

“Estas antenas estarán destinadas a los departamentos y las zonas afectadas por el terremoto”, señaló. De acuerdo con el dirigente político, los equipos serán enviados a Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y el suroeste de Antioquia.

La prioridad estará en las poblaciones que quedaron sin acceso a internet como consecuencia de las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Buscan llevar internet donde todavía no hay conectividad

Vallejo enfatizó que las antenas tendrán un propósito específico dentro de la respuesta a la emergencia.

“Destinadas exclusivamente a poblaciones que por la afectación del terremoto hoy no tienen ninguna conectividad”, afirmó.

Starlink utiliza una red de satélites para proporcionar conexión a internet, por lo que este tipo de equipos puede ser utilizado en lugares donde las redes terrestres presentan dificultades o no están disponibles.

En este caso, la donación busca servir como una alternativa para las comunidades que continúan enfrentando problemas para comunicarse y acceder a internet.

“Juntos saldremos adelante”

El anuncio fue acompañado por un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible la llegada de los equipos.

“Es gracias a la generosidad y solidaridad de los colombianos que juntos saldremos adelante”, concluyó Vallejo.

Por su parte, el Centro Democrático también destacó el aporte ciudadano en su publicación: “¡Gracias a la unión y la generosidad de los colombianos, saldremos adelante!”.

La entrega de las antenas se suma así a las diferentes iniciativas que buscan recuperar la conectividad en las zonas que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.