Cómo acceder al servicio gratuito de acompañamiento veterinario virtual para perros y gatos en Bogotá

La llegada de la tecnología ha transformado de manera significativa la vida cotidiana de las personas, al facilitar múltiples procesos y ofrecer herramientas que permiten simplificar diversas tareas. Entre los beneficios que aporta, se encuentra el apoyo a quienes conviven con mascotas, ya que los perros y gatos no están exentos de enfermarse, sufrir accidentes o presentar alguna dolencia. En muchos casos, trasladarlos hasta una clínica veterinaria puede resultar complejo y demandar tiempo.

Ante esta necesidad, la Alcaldía de Bogotá implementó una alternativa que facilita la atención y cuidado de los animales de compañía. Se trata de TeleVet, un servicio de teleorientación veterinaria del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el cual ha sido fortalecido recientemente para ampliar su alcance entre la ciudadanía.

Las personas que deseen pueden acceder de manera gratis. | Foto: 123rf

De acuerdo con lo informado en la página oficial y en un comunicado, esta herramienta virtual permite que profesionales veterinarios brinden orientación sobre prevención, identificación de signos de alarma, pautas de manejo y recomendaciones básicas de bienestar animal.

“Gracias al fortalecimiento de esta estrategia, la capacidad de atención se amplió, pasando a beneficiar a 140 perros y gatos al mes, cuyos cuidadores acceden sin costo alguno al servicio”, informó la entidad.

El programa está dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3, así como a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, con el propósito de garantizar acompañamiento y apoyo en la atención de la salud de sus mascotas.

Requisitos para acceder al servicio

Ser mayor de edad.

El servicio aplica únicamente para animales de compañía (perros y gatos) que convivan en estratos 0, 1, 2 o 3, o que se encuentren en condición de vulnerabilidad o habitabilidad de calle.

Contar con correo electrónico y acceso a internet.

Tener disponibilidad en la fecha y hora seleccionadas, ya que la consulta tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Solo se atenderá un (1) animal por cita.

Cada usuario podrá agendar máximo dos (2) consultas al mes.

Pasos para acceder al acompañamiento virtual. | Foto: Getty Images

Pasos para agendar la cita

Ingresar a la página web www.animalesbog.gov.co y ubicar la sección “Te Ayudamos”. Seleccionar la opción TeleVet. Hacer clic en el botón “Agenda tu cita”. Escoger la fecha y hora disponibles en el sistema.