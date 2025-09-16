Suscribirse

Cómo acceder al servicio gratuito de acompañamiento veterinario virtual para perros y gatos en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los pasos y requisitos necesarios para acceder a este servicio, con el propósito de garantizar el bienestar de las mascotas.

Redacción Tecnología
16 de septiembre de 2025, 4:19 p. m.
Las personas de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a este servicio.
Las personas de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a este servicio. | Foto: Getty Images

La llegada de la tecnología ha transformado de manera significativa la vida cotidiana de las personas, al facilitar múltiples procesos y ofrecer herramientas que permiten simplificar diversas tareas. Entre los beneficios que aporta, se encuentra el apoyo a quienes conviven con mascotas, ya que los perros y gatos no están exentos de enfermarse, sufrir accidentes o presentar alguna dolencia. En muchos casos, trasladarlos hasta una clínica veterinaria puede resultar complejo y demandar tiempo.

Ante esta necesidad, la Alcaldía de Bogotá implementó una alternativa que facilita la atención y cuidado de los animales de compañía. Se trata de TeleVet, un servicio de teleorientación veterinaria del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el cual ha sido fortalecido recientemente para ampliar su alcance entre la ciudadanía.

Las personas que deseen pueden acceder de manera gratis. | Foto: 123rf

De acuerdo con lo informado en la página oficial y en un comunicado, esta herramienta virtual permite que profesionales veterinarios brinden orientación sobre prevención, identificación de signos de alarma, pautas de manejo y recomendaciones básicas de bienestar animal.

“Gracias al fortalecimiento de esta estrategia, la capacidad de atención se amplió, pasando a beneficiar a 140 perros y gatos al mes, cuyos cuidadores acceden sin costo alguno al servicio”, informó la entidad.

El programa está dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3, así como a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, con el propósito de garantizar acompañamiento y apoyo en la atención de la salud de sus mascotas.

Requisitos para acceder al servicio

  • Ser mayor de edad.
  • El servicio aplica únicamente para animales de compañía (perros y gatos) que convivan en estratos 0, 1, 2 o 3, o que se encuentren en condición de vulnerabilidad o habitabilidad de calle.
  • Contar con correo electrónico y acceso a internet.
  • Tener disponibilidad en la fecha y hora seleccionadas, ya que la consulta tiene una duración aproximada de 30 minutos.
  • Solo se atenderá un (1) animal por cita.
  • Cada usuario podrá agendar máximo dos (2) consultas al mes.
Pasos para acceder al acompañamiento virtual. | Foto: Getty Images

Pasos para agendar la cita

  1. Ingresar a la página web www.animalesbog.gov.co y ubicar la sección “Te Ayudamos”.
  2. Seleccionar la opción TeleVet.
  3. Hacer clic en el botón “Agenda tu cita”.
  4. Escoger la fecha y hora disponibles en el sistema.
Finalmente, la Alcaldía de Bogotá recordó la importancia de que los cuidadores sean responsables con sus mascotas, procuren llevarlas a revisiones periódicas y, de manera urgente, soliciten atención cuando se presenten condiciones que puedan poner en riesgo su vida.

