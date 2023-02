Con cocaína incautada tapan huecos en calles en Ecuador: la insólita idea para ‘evacuar’ la droga decomisada a los narcos

El concreto tiene una producción especial que impide que la droga se filtre y por ello no puede ser usada para crear otros alucinógenos.

Las autoridades de Ecuador en alianza con la ONU han implementado un programa para transformar los bloques de cocaína decomisada a los narcotraficantes, en material de construcción para las obras que eventualmente se adelanten en esa nación.

De acuerdo con un informe publicado por la Deutsche Welle, entidades ecuatorianas tomaron la decisión de darle un nuevo uso a la droga debido a que en ese país se ha confiscado una gran cantidad de narcóticos continuamente y ya hay capacidad para seguir almacenando ese material.

Ecuador se convirtió en el segundo país de Sudamérica de donde sale más cocaína al exterior, superando a Colombia. - Foto: Getty Images / Lucas Ninno

Por esa razón se tomó la determinación de empezar a utilizar la cocaína como un insumo para producir cemento que pueda ser usado en el sector de la construcción.

¿Cómo se produce el cemento con cocaína?

La transformación de la droga en un material de construcción se desarrolla mediante un proceso realizado en una planta de residuos, en el que cientos de bloques de cocaína son triturados y mezclados con otros materiales desechables como medicamentos vencidos, vidrio y basura.

Una vez que todos los componentes son pulverizados al punto de convertirse en polvo, son combinados con cemento, arena y agua para generar concreto con la calidad necesaria para emplearse en construcciones.

Bloque de cocaina incautada - Foto: Tomada de Twitter

Quienes están al frente de esta operación, en colaboración con la UNODC (entidad especializada en narcóticos de la ONU), han logrado desarrollar un proceso que brinda un concreto que no permite que la droga se filtre al suelo y por ende no es posible recuperarla. Por lo tanto, no es posible utilizar ese material con el propósito de producir otro tipo de alucinógeno.

Según indicaron las autoridades ecuatorianas al medio alemán, convertir la cocaína en concreto es mucho más eficiente que quemar la droga, puesto que toma menos tiempo. Esto se debe a que se requieren cerca de 12 horas para incinerar una tonelada de cocaína.

Hasta el momento, el equipo técnico que opera en la planta de tratamiento de residuos, ubicada en las afueras de Quito, ha logrado procesar más de 350 toneladas de droga y el concreto producido será empleado en la construcción de varias estructuras y obras de pavimentación.

Ecuador es el tercer país del mundo con más droga decomisada

Ecuador, que en 2021 rompió su récord de incautación de droga, es ahora el tercer país con más decomisos en el mundo, señaló el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al citar un reporte anual de Naciones Unidas. El país “es el tercer país en el mundo que más droga incauta: entre 2021 y en lo que va del año, suman más de 300 toneladas”, escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.

El más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que Ecuador es el tercer país con más decomisos de cocaína (6,5 %), detrás de Colombia (41 %) y Estados Unidos (11 %). Las autoridades ecuatorianas confiscaron en 2021 la marca de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína. En el primer semestre de este año, las incautaciones superan las 100 toneladas.

Carrillo agregó que la política antidrogas del gobierno del derechista Guillermo Lasso “da buenos resultados”. Más temprano en una rueda de prensa, el ministro señaló que Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, “dejó de ser un país de tránsito y es un país considerado ya de exportación” de droga.

Se logró la incautación de cocaína - Foto: Armada de Colombia

Debido a esta problemática con el narcotráfico que agobia a Ecuador, el presidente Guillermo Lasso le pidió a Estados Unidos “un plan Ecuador” para luchar contra este flagelo, en alusión a la iniciativa impulsada durante décadas por Washington en la vecina Colombia.

Ecuador se ve “amenazado por el crimen organizado, por el narcotráfico, dado que en los últimos 15 años, por decirlo suave, hubo gobiernos permisivos con esta actividad ilegal”, afirmó Lasso durante un foro empresarial.

“Así como en un momento Colombia planteó el plan Colombia a Estados Unidos, mi intención es plantear un plan Ecuador en estos momentos en que requerimos de nuestros grandes y buenos amigos como Estados Unidos y Europa para enfrentar este problema”, declaró.