El uso diario y el paso del tiempo pueden ocasionar daños que requieren atención especializada en todos los tipos de celulares. En el caso de los iPhone, conocer los costos de reparación antes de enfrentarse a una emergencia puede ayudarle a tomar decisiones sobre el mantenimiento de su dispositivo.

Principales causas de daños en dispositivos móviles

Los accidentes en los celulares se pueden prevenir pero algunas veces son inevitables, una caída desde la mesa, un golpe en el bolsillo o simplemente el desgaste por el uso continuo pueden provocar que el display de su dispositivo se fracture.

La pantalla del celular puede sufrir daños con el tiempo. | Foto: Getty Images

Cuando esto ocurre, la funcionalidad táctil puede comenzar a fallar: algunas zonas dejan de responder al tacto, se activan de manera espontánea o simplemente la visualización se torna imposible debido a las grietas.

Deterioro natural de la batería

Los iPhone incorporan un sistema inteligente de monitoreo energético que muestra la “Capacidad Máxima” de la batería. Este indicador mide qué tan eficiente sigue siendo la batería comparada con su estado original.

Así puede revisar la capacidad máxima de la batería en su celular Apple. | Foto: Semana

Según la compañía de Cupertino, “una capacidad reducida puede acortar significativamente la duración entre cargas”, lo que significa en experiencias complicadas para el usuario y la necesidad de conectar el cargador con mayor frecuencia.

Tarifas oficiales para reparaciones certificadas

iShop Colombia, distribuidor autorizado por Apple para diferentes tipos de servicio técnico, ha publicado en su sitio web oficial las siguientes tarifas vigentes:

Serie iPhone 16:

iPhone 16e: Batería $370.000 / Display $1.560.000

Batería $370.000 / Display $1.560.000 iPhone 16 Pro Max: Batería $450.000 / Display $2.400.000

Batería $450.000 / Display $2.400.000 iPhone 16 Pro: Batería $450.000 / Display $2.200.000

Batería $450.000 / Display $2.200.000 iPhone 16 Plus: Batería $370.000 / Display $2.200.000

Batería $370.000 / Display $2.200.000 iPhone 16: Batería $370.000 / Display $1.800.000

Serie iPhone 15:

iPhone 15 Pro Max: Batería $370.000 / Display $2.200.000

Batería $370.000 / Display $2.200.000 iPhone 15 Pro: Batería $370.000 / Display $1.800.000

Batería $370.000 / Display $1.800.000 iPhone 15 Plus: Batería $370.000 / Display $1.800.000

Batería $370.000 / Display $1.800.000 iPhone 15: Batería $370.000 / Display $1.560.000

Serie iPhone 14:

iPhone 14 Pro Max: Batería $370.000 / Display $2.200.000

Batería $370.000 / Display $2.200.000 iPhone 14 Pro: Batería $370.000 / Display $1.800.000

Batería $370.000 / Display $1.800.000 iPhone 14 Plus: Batería $370.000 / Display $1.800.000

Batería $370.000 / Display $1.800.000 iPhone 14: Batería $370.000 / Display $1.560.000

Serie iPhone 13:

iPhone 13 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000

Batería $290.000 / Display $1.800.000 iPhone 13 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000

Batería $290.000 / Display $1.560.000 iPhone 13 mini: Batería $290.000 / Display $1.280.000

Batería $290.000 / Display $1.280.000 iPhone 13: Batería $290.000 / Display $1.560.000

Serie iPhone 12:

iPhone 12 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000

Batería $290.000 / Display $1.800.000 iPhone 12 y 12 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000

Batería $290.000 / Display $1.560.000 iPhone 12 mini: Batería $290.000 / Display $1.280.000

Serie iPhone 11:

iPhone 11 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000

Batería $290.000 / Display $1.800.000 iPhone 11 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000

Batería $290.000 / Display $1.560.000 iPhone 11: Batería $290.000 / Display $1.040.000

Modelos anteriores:

iPhone SE 3ra generación: Batería $220.000 / Display $940.000

Batería $220.000 / Display $940.000 iPhone SE 2da generación: Batería $220.000 / Display $940.000

Batería $220.000 / Display $940.000 iPhone XR: Batería $370.000 / Display $1.040.000

Batería $370.000 / Display $1.040.000 iPhone 8 Plus: Batería $300.000 / Display $780.000

Batería $300.000 / Display $780.000 iPhone 7: Batería $300.000 / Display $680.000

Proceso para solicitar el servicio técnico

Para acceder a estas reparaciones certificadas, los usuarios tienen dos opciones: programar una cita a través del portal digital de iShop o dirigirse directamente a cualquiera de sus establecimientos físicos.