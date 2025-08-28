Tecnología
Cuánto dinero cuesta cambiar la batería y la pantalla de su iPhone: lista de precios desde el iPhone 7 al 16e
iShop reveló el listado oficial de precios para reemplazar batería y pantalla en iPhone.
El uso diario y el paso del tiempo pueden ocasionar daños que requieren atención especializada en todos los tipos de celulares. En el caso de los iPhone, conocer los costos de reparación antes de enfrentarse a una emergencia puede ayudarle a tomar decisiones sobre el mantenimiento de su dispositivo.
Principales causas de daños en dispositivos móviles
Los accidentes en los celulares se pueden prevenir pero algunas veces son inevitables, una caída desde la mesa, un golpe en el bolsillo o simplemente el desgaste por el uso continuo pueden provocar que el display de su dispositivo se fracture.
Cuando esto ocurre, la funcionalidad táctil puede comenzar a fallar: algunas zonas dejan de responder al tacto, se activan de manera espontánea o simplemente la visualización se torna imposible debido a las grietas.
Deterioro natural de la batería
Los iPhone incorporan un sistema inteligente de monitoreo energético que muestra la “Capacidad Máxima” de la batería. Este indicador mide qué tan eficiente sigue siendo la batería comparada con su estado original.
Según la compañía de Cupertino, “una capacidad reducida puede acortar significativamente la duración entre cargas”, lo que significa en experiencias complicadas para el usuario y la necesidad de conectar el cargador con mayor frecuencia.
Tarifas oficiales para reparaciones certificadas
iShop Colombia, distribuidor autorizado por Apple para diferentes tipos de servicio técnico, ha publicado en su sitio web oficial las siguientes tarifas vigentes:
Serie iPhone 16:
- iPhone 16e: Batería $370.000 / Display $1.560.000
- iPhone 16 Pro Max: Batería $450.000 / Display $2.400.000
- iPhone 16 Pro: Batería $450.000 / Display $2.200.000
- iPhone 16 Plus: Batería $370.000 / Display $2.200.000
- iPhone 16: Batería $370.000 / Display $1.800.000
Serie iPhone 15:
- iPhone 15 Pro Max: Batería $370.000 / Display $2.200.000
- iPhone 15 Pro: Batería $370.000 / Display $1.800.000
- iPhone 15 Plus: Batería $370.000 / Display $1.800.000
- iPhone 15: Batería $370.000 / Display $1.560.000
Serie iPhone 14:
- iPhone 14 Pro Max: Batería $370.000 / Display $2.200.000
- iPhone 14 Pro: Batería $370.000 / Display $1.800.000
- iPhone 14 Plus: Batería $370.000 / Display $1.800.000
- iPhone 14: Batería $370.000 / Display $1.560.000
Serie iPhone 13:
- iPhone 13 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000
- iPhone 13 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000
- iPhone 13 mini: Batería $290.000 / Display $1.280.000
- iPhone 13: Batería $290.000 / Display $1.560.000
Serie iPhone 12:
- iPhone 12 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000
- iPhone 12 y 12 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000
- iPhone 12 mini: Batería $290.000 / Display $1.280.000
Serie iPhone 11:
- iPhone 11 Pro Max: Batería $290.000 / Display $1.800.000
- iPhone 11 Pro: Batería $290.000 / Display $1.560.000
- iPhone 11: Batería $290.000 / Display $1.040.000
Modelos anteriores:
- iPhone SE 3ra generación: Batería $220.000 / Display $940.000
- iPhone SE 2da generación: Batería $220.000 / Display $940.000
- iPhone XR: Batería $370.000 / Display $1.040.000
- iPhone 8 Plus: Batería $300.000 / Display $780.000
- iPhone 7: Batería $300.000 / Display $680.000
Proceso para solicitar el servicio técnico
Para acceder a estas reparaciones certificadas, los usuarios tienen dos opciones: programar una cita a través del portal digital de iShop o dirigirse directamente a cualquiera de sus establecimientos físicos.
Tenga en cuenta que existe una tarifa de diagnóstico de $65.000 para equipos sin cobertura de garantía