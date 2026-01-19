Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

Los celulares reúnen gran parte de la información personal y financiera del usuario, como conversaciones privadas, aplicaciones bancarias, correos electrónicos, imágenes, videos y datos de ubicación en tiempo real. Esta acumulación de datos sensibles lo convierte en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes, que buscan acceder a esa información mediante técnicas de espionaje digital.

La infiltración de software espía puede producirse en cuestión de segundos, ya sea al instalar aplicaciones fraudulentas que aparentan ser seguras, al pulsar enlaces enviados por mensajes o correos electrónicos, o incluso al conectar el dispositivo a equipos comprometidos, afectando gravemente a la víctima.

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, entre las señales de alerta más comunes se encuentran fallos inusuales del sistema, interferencias durante las llamadas, un consumo de batería fuera de lo normal y la aparición de mensajes con caracteres o códigos desconocidos.

Señales de que su celular podría estar escuchándolo

Aplicaciones desconocidas que no instaló: Para comprobar la presencia de ‘apps’ desconocidas, debe revisar el listado completo desde los ajustes del dispositivo, ya sea en el apartado de aplicaciones en Android o en la biblioteca de apps en iOS. Aunque es importante fijarse especialmente en programas con nombres genéricos, iconos poco identificables o sin información clara, ya que el software espía suele ocultarse bajo denominaciones como servicios del sistema o gestores genéricos.

Ruidos extraños en las llamadas : La aparición frecuente de zumbidos, pitidos, chasquidos o ecos durante las llamadas puede ser una señal de que algún programa está interceptando la comunicación en tiempo real, aunque no siempre implica un caso de espionaje.

: La aparición frecuente de zumbidos, pitidos, chasquidos o ecos durante las llamadas puede ser una señal de que algún programa está interceptando la comunicación en tiempo real, aunque no siempre implica un caso de espionaje. Agotamiento y calentamiento excesivo de la batería: El software espía suele operar de manera permanente en segundo plano, realizando tareas como grabar audio, capturar pantallas, rastrear la ubicación y enviar información cifrada a servidores externos, lo que provoca un gasto acelerado de batería. Ante esto, lo mejor es revisar el consumo energético desde los ajustes del sistema y analizar si alguna aplicación desconocida presenta un uso elevado e injustificado.

Pantalla que parpadea sin motivo aparente: Cuando la pantalla del teléfono se enciende, parpadea o presenta destellos sin que el usuario haya recibido avisos ni interactuado con el dispositivo, podría indicar que algún proceso se está activando de forma remota. Ciertos programas espía encienden el panel para recopilar información visual o ejecutar acciones sin que la persona lo note.

Mensajes extraños y fallos en el teclado: La llegada de mensajes con símbolos inusuales, combinaciones alfanuméricas sin un remitente identificable o textos en idiomas desconocidos puede ser una señal de que el teléfono está recibiendo instrucciones externas.

Asimismo, un comportamiento anómalo del teclado, fallos del corrector o la aparición de caracteres no escritos por el usuario pueden indicar la presencia de un keylogger, un tipo de software diseñado para registrar cada pulsación y obtener información sensible.