Dejar el celular encendido en la noche es un error potencial: el simple hábito que podría evitar el robo de sus cuentas bancarias

El celular se ha convertido en una extensión de la vida personal, laboral y financiera de millones de personas. Con este dispositivo móvil son posibles las transferencias bancarias, pagos electrónicos, compras en línea y el almacenamiento de contraseñas, documentos y conversaciones privadas.

Sin embargo, este nivel de dependencia también abre una puerta silenciosa a los ciberdelincuentes. Un hábito tan simple como apagar el celular durante la noche podría reducir significativamente el riesgo de espionaje digital y robo de datos sensibles, incluidas las credenciales bancarias.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), mantener este hábito puede facilitar la acción de riesgos silenciosos que aprovechan las horas de descanso del usuario para operar sin ser detectados.

Aunque parezca inactivo, un celular nunca se apaga por completo mientras permanece encendido. Incluso con la pantalla bloqueada, el dispositivo continúa operando en segundo plano: se conecta de forma permanente a redes móviles, wifi y Bluetooth, actualiza aplicaciones, sincroniza información y mantiene comunicación constante con servicios en la nube. En ese proceso, algunas aplicaciones pueden seguir recopilando y transmitiendo datos sin que el usuario lo perciba.

Durante la madrugada, esta actividad se intensifica y el celular actúa como un emisor continuo de información. El sistema puede enviar identificadores del equipo, datos técnicos de funcionamiento, registros de uso y métricas internas, además de sincronizar mensajes, correos, archivos multimedia y ejecutar copias de seguridad automáticas. Todo esto ocurre mientras el usuario duerme, lo que incrementa la exposición de la información personal y digital.

Un estudio realizado por NordVPN evidencia que, mientras el usuario duerme, el teléfono puede seguir enviando información técnica, datos de sincronización automática e incluso señales indirectas relacionadas con ubicación y los hábitos de uso.

Aunque el intercambio de datos es menor que durante el día, resulta suficiente para que las aplicaciones y servicios estimen rutinas nocturnas, detecten patrones de descanso e identifiquen momentos específicos de actividad.

Este flujo reducido pero constante también infiere con precisión horarios de sueño, episodios de insomnio, la hora en la que la persona se levanta e incluso aproxima el lugar de residencia, únicamente a partir de las señales que emite el dispositivo. Todo esto ocurre sin interacción directa del usuario y de forma prácticamente imperceptible.

Ante este escenario, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) aconseja apagar el teléfono de manera regular, especialmente durante la noche, como una estrategia eficaz para limitar el espionaje digital y los ciberataques. Al apagar el equipo, se interrumpe el suministro de energía, se libera la memoria RAM y se detienen por completo los procesos y aplicaciones que operan en segundo plano.

Este apagado elimina el entorno en el que suelen persistir muchas amenazas, en especial aquellas que no dejan rastros permanentes y funcionan solo en la memoria temporal. Además, obliga a los atacantes a reiniciar cualquier intento de infección desde cero cada vez que el dispositivo se enciende, reduciendo la posibilidad de vigilancia prolongada.

Incluso un reinicio diario de pocos minutos puede ser suficiente para neutralizar riesgos invisibles que no logran instalarse de forma permanente.