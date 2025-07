Dos botones ocultos que debe activar en su celular para acabar definitivamente con el spam y las estafas

Esta Orden también alcanza a las llamadas y SMS de números que no hayan sido atribuidos, asignados o adjudicados a un servicio , a un operador o a un cliente, por ejemplo, los números que comienzan por 3 o por 4; y a las llamadas y SMS de origen internacional que simulan haber sido originadas en un número español. En ambos casos, son las operadoras las que deben prohibir estas comunicaciones.

Leyes aparte, Apple incorporó a iOS 26 ‘Filtro de llamadas’, una nueva función que ayuda a mantener a raya las llamadas spam . Esta novedad no lo era tanto para los usuarios de Android, que desde hace varios años tienen disponible la misma función.

¿Cómo evitar las llamadas spam?

En ‘Identificador de llamada y spam’ se encuentran la opción ‘Ver identificador de llamada y de spam’, que ofrece información sobre el teléfono que está llamando o al que queremos llamar si no lo tenemos en la agenda de contactos.

También ‘Filtrar llamadas de spam’, que bloquea las llamadas que detecta como ‘spam’ y de manera silenciosa las registra en el historial de llamadas. Estas llamadas no sonarán ni dejarán un mensaje de voz, de tal forma que el usuario no sabrá que las ha recibido hasta que no consulte el historial.