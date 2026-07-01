El fenómeno natural que explicaría por qué el cielo de Venezuela se tiñó de rojo seis días después del doble terremoto

En los últimos días, la atención del mundo ha estado puesta en Venezuela, luego de que dos terremotos de gran magnitud dejaran una estela de destrucción en el país, con miles de víctimas entre fallecidos y heridos.

Por ello, numerosas naciones ofrecieron ayuda humanitaria y enviaron equipos de rescate para apoyar las labores de búsqueda entre los escombros. Además, se han recolectado alimentos, ropa, kits de primeros auxilios y otros elementos de primera necesidad para atender a los damnificados.

Científicos ya habían advertido sobre el riesgo de un fuerte terremoto en Venezuela: “Los errores se pagan caro”

Las imágenes y los videos de la emergencia han inundado las redes sociales, donde también se ha abierto el debate sobre la importancia de estar preparados para un desastre natural.

Aunque los terremotos no pueden predecirse, herramientas como las alertas sísmicas disponibles en teléfonos celulares pueden marcar la diferencia al advertir a la población segundos antes de que ocurra un movimiento telúrico.

Entre todo el contenido que circuló en internet, hubo un video que captó especialmente la atención. Se trata de unas imágenes grabadas el pasado 30 de junio, seis días después de los sismos, en las que el cielo apareció teñido de intensos tonos rojos y naranjas. El fenómeno despertó toda clase de teorías y especulaciones entre los usuarios, aunque su explicación estaría lejos de cualquier relación con los temblores.

Una de las hipótesis más difundidas en plataformas digitales sugería que el color del cielo era consecuencia de la actividad sísmica registrada el 24 de junio. No obstante, especialistas señalan que este tipo de paisaje responde a un fenómeno atmosférico completamente natural.

Este fenómeno ocurre cuando la luz solar interactúa con moléculas muy pequeñas presentes en la atmósfera. Foto: Getty Images

Una de las explicaciones más conocidas es la dispersión de Rayleigh. De acuerdo con el sitio especializado ScienceDirect, este fenómeno ocurre cuando la luz del sol interactúa con partículas muy pequeñas presentes en la atmósfera, como las moléculas del aire, haciendo que la luz se disperse en distintas direcciones.

Gracias a este proceso, el cielo se ve azul durante el día y adquiere tonalidades anaranjadas y rojizas durante el amanecer y el atardecer, cuando la luz solar recorre una mayor distancia antes de llegar a la superficie terrestre.

El meteorólogo José Miguel Viñas, en su portal Divulgameteo, explica que cerca del horizonte el color azul del cielo se vuelve más claro o blanquecino, debido a la mayor concentración de partículas, polvo y diminutas gotas de agua, que modifican la forma en la que la luz se dispersa.

Por esta razón, durante el amanecer y el atardecer predominan los tonos cálidos. Igualmente, cuando en la atmósfera hay una mayor presencia de polvo, aerosoles o humo, los colores rojizos y anaranjados pueden intensificarse, dando lugar a cielos especialmente llamativos. Este efecto es conocido como la “hora dorada” y, cuando alcanza una intensidad excepcional, recibe popularmente el nombre de candilazo.

También señala que, en algunos casos, las erupciones volcánicas pueden potenciar estos colores durante semanas o incluso meses, debido a la gran cantidad de partículas que permanecen suspendidas en la atmósfera. Sin embargo, lo más habitual es que los intensos tonos rojizos sean consecuencia de la presencia de nubes altas que reflejan la luz del sol al amanecer o al atardecer.

Desde hace siglos, estos cielos de colores intensos también han dado origen a diversos refranes populares relacionados con el estado del tiempo.