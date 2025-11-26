Suscribirse

El modo avanzado de voz llega a ChatGPT: así puede activarlo en simples pasos para conversar desde un solo espacio

La compañía integró este modo directamente en la interfaz principal para ofrecer interacciones en tiempo real con voces naturales y respuestas más humanas.

Redacción Tecnología
26 de noviembre de 2025, 6:19 p. m.
OpenAI presenta ChatGPT Pulse, una experiencia de resúmenes personalizados.
La función ya está disponible para todos los usuarios en la app móvil y en la versión web. | Foto: Getty Images

OpenAI ha integrado el modo avanzado de voz directamente en los chats de ChatGPT, de manera que los usuarios pueden hablar con el ‘chatbot’ mediante conversaciones de voz natural y visualizar elementos como imágenes, mapas en tiempo real o la transcripción de la conversación dentro de la misma interfaz.

El modo avanzado de voz es una función que permite interacciones más fluidas mediante respuestas habladas con diferentes voces naturales. Aunque comenzó a desplegarse en septiembre del año pasado, hasta ahora operaba de forma independiente a los chats de texto.

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.
Aunque la función se lanzó en septiembre del año pasado, hasta ahora operaba como una experiencia independiente de los chats de texto. | Foto: Getty Images

Es decir, los usuarios podían comunicarse con ChatGPT mediante las conversaciones habituales en formato de chat o acceder a una experiencia separada basada en la voz.

Contexto: Adiós a los chatbots en WhatsApp: Meta anuncia radical cambio en la aplicación de mensajería para 2026

Con el fin de facilitar esta interacción, OpenAI ha actualizado ChatGPT para que el modo avanzado de voz esté integrado directamente en los chats. De esta forma, es posible hablar o escribir, ver aparecer las respuestas en tiempo real y revisar mensajes anteriores sin cambiar de entorno.

Para activar el modo de voz avanzado, basta con pulsar el icono con forma de onda ubicado en el lateral derecho de la barra de escritura. Tras ello, los usuarios podrán iniciar conversaciones por voz con ChatGPT, tal como explicó la compañía en una publicación en la red social X.

Durante la conversación, el chat mostrará la transcripción del intercambio entre el usuario y el asistente, así como contenido visual en tiempo real —como imágenes o mapas— que el ‘chatbot’ incluirá según los temas tratados. También será posible consultar mensajes previos de otras conversaciones.

El asistente de OpenAI se prepara para dar un salto histórico y cambiar la forma en que se usa la inteligencia artificial.
El modo avanzado de voz ofrece interacción en tiempo real con voces naturales y respuestas más humanas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

OpenAI confirmó que esta integración del modo avanzado de voz en el chat ya está disponible para todos los usuarios a nivel global, tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Basta con actualizar la app para acceder a la nueva función.

Además, quienes prefieran mantener la experiencia del modo de voz fuera del chat podrán hacerlo activando la opción “Modo separado” en la configuración del “Modo de voz” dentro de la aplicación.

*Con información de Europa Press.

