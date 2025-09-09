Suscribirse

Tecnología

El sencillo método para determinar si los problemas de conexión wifi provienen de su dispositivo o del proveedor de internet

Identificar el origen real de la falla permite encontrar soluciones rápidas, evitando que las tareas cotidianas se vean afectadas

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 11:39 a. m.
Una mala conexión wifi puede afectar el trabajo remoto de las personas.
Una mala conexión wifi puede afectar el trabajo remoto de las personas | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando se presentan problemas de conexión en el hogar, la mayoría de las actividades se ven interrumpidas. Quienes más lo resienten son aquellos que trabajan o estudian de manera remota, ya que requieren de una conexión estable para cumplir con sus tareas.

Este tipo de situaciones suele generar, en general, más frustración que confusión, por lo que resulta fundamental identificar si el inconveniente proviene del hogar o del proveedor de servicios, a fin de tomar decisiones adecuadas.

Las señales iniciales de una falla suelen manifestarse como la imposibilidad de acceder a ciertos servicios, como aplicaciones de mensajería, redes sociales, páginas web y otras plataformas. Según el portal Xataka, una de las formas más efectivas de determinar el origen del problema es mediante sitios que miden la velocidad del internet en tiempo real.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado.
Comprobar de dónde vienen las fallas de conexión | Foto: Stock

Para ello, solo es necesario ingresar en un navegador y buscar “test de velocidad de internet”. Se presentarán varias opciones, de las cuales el usuario puede elegir la que mejor se ajuste a sus preferencias. Este procedimiento permite verificar si el problema afecta al servicio de manera general.

Otra alternativa consiste en comprobar si la falla se presenta en todas las páginas web. Si el inconveniente se limita a un sitio específico, lo más probable es que el problema provenga del propio usuario.

Frente a esto, la fuente citada señala lo siguiente: “Si el problema parece afectar a cierto grupo de páginas web, entonces es más probable que la falla sea del proveedor. A veces, los cables intercontinentales que conectan distintas partes del mundo presentan inconvenientes, de modo que las páginas hospedadas en el país funcionan correctamente, pero no las internacionales”.

Contexto: Si su celular se escucha bajito, así de fácil y rápido puede limpiar las bocinas sin gastar mucho dinero

También se recomienda probar con otro dispositivo disponible en el hogar, como un computador o un celular alterno, para confirmar que la falla no se origine en el sistema operativo o en la tarjeta de red del equipo principal. Asimismo, conectar el dispositivo mediante un cable puede ser útil, ya que algunas veces la red inalámbrica presenta errores menores que no afectan al proveedor de internet.

Recurrir a otras redes sociales constituye otro método de verificación. Cuando ocurren fallas en servicios ampliamente utilizados, los usuarios suelen acudir a plataformas como X para comprobar si el problema es generalizado. No obstante, es importante asegurarse de que las publicaciones y quejas sean recientes y no correspondan a situaciones de meses o años anteriores.

El wifi se debe desactivar en ocasiones por varias razones.
El wifi se debe desactivar en ocasiones por varias razones. | Foto: Getty Images

Consultar con un familiar o amigo que comparta el mismo proveedor también puede ser revelador, porque muchas veces las fallas se limitan a zonas específicas debido a mantenimientos o daños puntuales, sin afectar a todos los usuarios del servicio.

Finalmente, si los métodos anteriores no permiten determinar la causa del problema, se recomienda comunicarse directamente con el soporte técnico de la empresa. De este modo, es posible confirmar si la falla proviene del proveedor y obtener información sobre las causas y el tiempo estimado para que el servicio vuelva a la normalidad.

Contexto: Así puede identificar y eliminar aplicaciones espía, instaladas sin permiso en su celular, para evitar fraudes y estafas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Después de anunciar la nueva imputación a Nicolás Petro, sorpresivamente nombran una “fiscal de apoyo”

2. “El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

3. Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

4. Israel confirma un ataque contra altos mandos de Hamás; el grupo terrorista reivindica el atentado en Jerusalén

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el 9 de septiembre; avisos y mensajes astrales para tomar decisiones importantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WiFiConexión a internetRouterservicio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.