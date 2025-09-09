El sencillo método para determinar si los problemas de conexión wifi provienen de su dispositivo o del proveedor de internet

Cuando se presentan problemas de conexión en el hogar, la mayoría de las actividades se ven interrumpidas. Quienes más lo resienten son aquellos que trabajan o estudian de manera remota, ya que requieren de una conexión estable para cumplir con sus tareas.

Este tipo de situaciones suele generar, en general, más frustración que confusión, por lo que resulta fundamental identificar si el inconveniente proviene del hogar o del proveedor de servicios, a fin de tomar decisiones adecuadas.

Las señales iniciales de una falla suelen manifestarse como la imposibilidad de acceder a ciertos servicios, como aplicaciones de mensajería, redes sociales, páginas web y otras plataformas. Según el portal Xataka, una de las formas más efectivas de determinar el origen del problema es mediante sitios que miden la velocidad del internet en tiempo real.

Comprobar de dónde vienen las fallas de conexión | Foto: Stock

Para ello, solo es necesario ingresar en un navegador y buscar “test de velocidad de internet”. Se presentarán varias opciones, de las cuales el usuario puede elegir la que mejor se ajuste a sus preferencias. Este procedimiento permite verificar si el problema afecta al servicio de manera general.

Otra alternativa consiste en comprobar si la falla se presenta en todas las páginas web. Si el inconveniente se limita a un sitio específico, lo más probable es que el problema provenga del propio usuario.

Frente a esto, la fuente citada señala lo siguiente: “Si el problema parece afectar a cierto grupo de páginas web, entonces es más probable que la falla sea del proveedor. A veces, los cables intercontinentales que conectan distintas partes del mundo presentan inconvenientes, de modo que las páginas hospedadas en el país funcionan correctamente, pero no las internacionales”.

También se recomienda probar con otro dispositivo disponible en el hogar, como un computador o un celular alterno, para confirmar que la falla no se origine en el sistema operativo o en la tarjeta de red del equipo principal. Asimismo, conectar el dispositivo mediante un cable puede ser útil, ya que algunas veces la red inalámbrica presenta errores menores que no afectan al proveedor de internet.

Recurrir a otras redes sociales constituye otro método de verificación. Cuando ocurren fallas en servicios ampliamente utilizados, los usuarios suelen acudir a plataformas como X para comprobar si el problema es generalizado. No obstante, es importante asegurarse de que las publicaciones y quejas sean recientes y no correspondan a situaciones de meses o años anteriores.

El wifi se debe desactivar en ocasiones por varias razones. | Foto: Getty Images

Consultar con un familiar o amigo que comparta el mismo proveedor también puede ser revelador, porque muchas veces las fallas se limitan a zonas específicas debido a mantenimientos o daños puntuales, sin afectar a todos los usuarios del servicio.