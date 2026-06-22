Está sucediendo durante pleno escrutinio de votos en Colombia: cómo identificar el engaño que escala las redes sociales

Mientras Colombia atraviesa las horas críticas del escrutinio, el proceso en el cual los jueces y funcionarios electorales revisan los votos acta por acta para dar el resultado definitivo, la desinformación ha inundado las plataformas digitales.

Escrutinio en Colombia 2026 | Así avanza el conteo oficial de votos por departamentos este lunes 22 de junio

Tras una jornada en la cual Abelardo De La Espriella obtuvo la victoria en el preconteo con una ventaja de más de 200 mil votos sobre Iván Cepeda, la atmósfera política continúa en un terreno fértil para engaños audiovisuales que pueden engañar fácilmente a las personas.

Las falsificaciones digitales: un riesgo para la estabilidad

En estas elecciones, han cobrado fuerza los llamados deepfakes, que son videos, audios o fotos fabricados con inteligencia artificial (IA) para mostrar a personas diciendo o haciendo cosas que jamás ocurrieron.

Esta tecnología funciona como una “máscara digital” muy avanzada que puede imitar los gestos y la voz de una persona, o de un candidato en este caso, con una precisión asombrosa.

Durante la campaña, se han visto ejemplos de esto en videos que falsamente mostraban a los candidatos haciendo diferentes tipos de llamados falsos o encuestas inexistentes que supuestamente favorecían a un bando sobre otro.

¿Cómo detectar un video o audio manipulado?

Para no dejarse engañar por estas representaciones artificiales, existen señales físicas que las máquinas aún no logran copiar a la perfección:

El parpadeo y la mirada: Un ser humano parpadea de forma natural varias veces por minuto, pero en los videos falsos el parpadeo suele ser excesivo, casi inexistente o asimétrico (un ojo no se mueve igual que el otro).

La boca y los gestos: Preste atención si hay un pequeño retraso entre lo que escucha y el movimiento de los labios. Las sonrisas en los deepfakes a menudo se ven rígidas, ocultando las arrugas naturales que aparecen al hablar.

La voz mecánica: Aunque la IA imita el tono, a menudo crea voces monótonas, es decir, que suenan planas y sin las emociones o respiraciones que tienen las personas al conversar.

El rastro de los documentos y las fuentes

Durante el conteo de votos, han circulado supuestas imágenes de los formularios E-14, que son las hojas donde los jurados de votación anotan los resultados (el preconteo) de cada mesa.

Se han detectado montajes en los cuales se alteran los números para simular fraudes; por ejemplo, casos donde se agregaron dígitos para inflar votaciones de manera burda.

Otro caso es la alteración de planillas o formularios, cuyos encabezados no corresponden a los reales. Por ejemplo, en el caso del preconteo y el escrutinio, cada formulario tiene un cabezote que identifica cada uno de esos procesos; sin embargo, en redes se han multiplicado denuncias que, al ser bien revisadas, demuestran alteración de cabezotes oficiales.

Para verificar la autenticidad, se recomienda usar la “búsqueda inversa de imágenes” en herramientas como Google. Además, plataformas modernas están empezando a usar el estándar C2PA, que es como un “certificado de nacimiento digital”, que registra quién creó el archivo y con qué herramientas, ayudando a confirmar si el contenido es genuino.

Otro caso, que se hizo viral recientemente, fue cuando el CEO de la firma AtlasIntel, Andrei Roman, desmintió categóricamente una encuesta falsa que fue difundida y cuestionada por el mismo presidente Gustavo Petro a través de la red social X.

El mandatario había replicado una imagen que mostraba erróneamente a Iván Cepeda liderando la intención de voto, preguntando por qué no se había publicado; ante esto, Roman respondió de forma tajante que la información era falsa.

En contraste con el montaje, los datos reales del último estudio de AtlasIntel para SEMANA situaban a Abelardo De La Espriella a la cabeza con un 52,4 %, superando a Cepeda por ocho puntos de ventaja.

La importancia de la calma institucional

A pesar de que el actual Ejecutivo y sus aliados han mostrado resistencia a aceptar los datos iniciales, la comunidad internacional y las entidades nacionales independientes del Ejecutivo han resaltado la rapidez y transparencia de los datos.

En momentos donde la narrativa del fraude escala en redes sociales, la mejor defensa es acudir a los canales oficiales y contrastar cualquier video escandaloso con medios de comunicación reconocidos antes de compartirlo.