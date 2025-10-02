Suscribirse

Estudio reveló los beneficios de prohibir el uso del celular en la noche a los adolescentes

Supervisar el sueño y el descanso de niños y adolescentes ayuda a sacar mejores notas, concluyen los autores de un estudio.

Redacción Tecnología
2 de octubre de 2025, 5:12 p. m.
Niños con control parental de móvil duermen y estudian mejor.
Los niños cuyos padres tienen reglas estrictas sobre el uso de los móviles durante la noche duermen en promedio 40 minutos más cada noche, lo que repercute en mejor salud y rendimiento académico, indica una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige) publicada en Discover Public Health.

El estudio, realizado mediante cuestionarios a 329 estudiantes de entre 13 y 15 años en 2021, mostró que los escolares cuyos padres prohíben el uso de teléfonos en los dormitorios, o su uso en la noche, llegan a dormir más de cuatro horas y media extra cada semana.

El celular no tiene que ser lo primero que toque al despertar ni lo último antes de dormir.
Según otro estudio realizado en 2020 por Unisanté (Lausana), en Suiza, los jóvenes de 14 años tenían 12 veces más probabilidades de pasar más de cuatro horas al día frente a una pantalla en 2020 que en 2012. Sin embargo, esta exposición excesiva tiene consecuencias negativas en la duración y la calidad del sueño.

Otros tipos de restricciones, como limitar el tiempo diario frente a una pantalla o establecer una hora para acostarse, no tienen un efecto significativo en la duración del sueño, concluye la investigación de Ginebra.

Contexto: Si no logra dormir bien o sufre de insomnio, active estas funciones en su iPhone para recuperar el sueño perdido

Más sueño y mejores notas

Más tiempo de sueño a una edad en la que se recomienda dormir nueve horas, pero en la que muchos adolescentes a menudo descansan entre siete y ocho, repercute en mejor memoria, atención y estabilidad emocional, reduciendo además el riesgo de ansiedad y depresión, destacó la Unige en un comunicado sobre este estudio.

“Los padres deben involucrarse, porque ello influye en la salud y el éxito de sus hijos”, subrayó el doctorando del Departamento de Neurociencia Básica de la Unige Kevin Mammeri, principal autor de la investigación.

Niños en celular.
Las escuelas también deben jugar un rol con talleres de concienciación sobre la importancia del sueño en un momento en el que “muchos estudiantes se van a la cama con su móvil y no hay clara distinción entre el tiempo de sueño y el de internet”, en palabras de la neurocientífica Virginie Sterpenich.

Anteriores estudios en Suiza indicaron que el número de adolescentes que pasa más de cuatro horas del día frente a una pantalla se multiplicó por 12 entre 2012 y 2020.

*Con información de DW.

