Expertos lanzan alerta ante tragedia en Nepal que dejó cientos de muertos: la amenaza que podría hacer que se repita con frecuencia

La situación en Nepal se mantiene bajo alerta por la magnitud del flujo de lodo que afectó una zona ubicada en la frontera con el Tíbet. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de unas 1.300 personas desaparecidas tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra, que dejaron al menos 273 muertos y arrasaron pueblos enteros, según un nuevo balance de la Policía local.

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En ese contexto, según el doctor Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en diálogo con El Heraldo Radio, el fenómeno generó graves afectaciones y complicó las labores de atención y rescate.

Aunque existen varias hipótesis sobre las causas que habrían provocado esta tragedia, el especialista explicó que una de las posibilidades que más llama la atención apunta al desprendimiento de un fragmento de glaciar que, al derretirse, habría aportado una gran cantidad de agua, desencadenando el fenómeno.

El miércoles, una letal pared de lodo y agua de la inundación arrasó Nepal y llegó al puerto fronterizo chino de Gyirong, en Xizang, dejando decenas de víctimas. Foto: CGTN / Agencia Viory

Sin embargo, el investigador de la UNAM advirtió que este tipo de avalanchas podría repetirse con mayor frecuencia. El especialista señaló que, desde comienzos de este siglo, se ha registrado un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de estos fenómenos en las regiones montañosas.

Según explicó, esta tendencia está relacionada principalmente con el incremento de las temperaturas globales provocado por el cambio climático de origen antropogénico, que ha acelerado el retroceso y la reducción de los glaciares, generando condiciones que pueden favorecer la ocurrencia de eventos de este tipo.

Los científicos atribuyen este evento al impacto del cambio climático, que acelera el deshielo y favorece la inestabilidad de las laderas en estas regiones. Foto: Getty Images

“El cambio climático, sobre todo antropogénico, ha venido ocasionando el aumento de temperatura a nivel global. Y esto lo que viene a ocasionar es que los glaciares se han venido haciendo más pequeños, han venido retrocediendo”, precisó.

Si bien resulta difícil establecer una relación directa entre el cambio climático y un evento específico, Niels Hovius, jefe de la Sección de Geomorfología del Centro Helmholtz de Investigación en Geociencias de Potsdam (GFZ), citado por DW, explicó que el aumento de las temperaturas puede volver más inestables a los glaciares de alta montaña. A esto se suma una mayor acumulación de agua en los lagos glaciares, situación que eleva el riesgo de que estos cuerpos de agua se desborden y generen nuevos eventos de gran magnitud.

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En cuanto a la reciente inundación repentina, el especialista señaló que todavía no existen elementos suficientes para establecer si el aumento de las temperaturas estuvo directamente relacionado con el colapso del glaciar.

No obstante, recordó que este tipo de inundaciones ha ocurrido durante décadas en la región del Himalaya y advirtió que, debido a las actuales condiciones climáticas, podrían presentarse con mayor frecuencia y alcanzar una magnitud mucho mayor en el futuro. Esto iría en línea con lo señalado por el experto inicialmente.