Suscribirse

Tecnología

Expertos alertan sobre una peligrosa función del wifi que debería desactivarse para evitar ser víctima de estafas

En un contexto en el que el cibercrimen evoluciona de forma constante, proteger una red wifi ya no es una opción, sino una necesidad imprescindible.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de diciembre de 2025, 7:42 p. m.
Revisar los dispositivos enlazados al router ayuda a descubrir conexiones ajenas.
La lentitud del internet en casa puede deberse a intrusos conectados al wifi sin permiso. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Aunque no lo parezca, la conexión wifi puede ser objeto de ataques cibernéticos que, a simple vista, parecen poco probables. Sin embargo, los delincuentes son tan astutos que pueden comprometer una red en cuestión de minutos o incluso segundos.

Uno de los métodos más comunes es el uso de contraseñas débiles o predecibles. Redes protegidas con claves simples, como fechas de nacimiento o combinaciones numéricas básicas, pueden ser descifradas fácilmente mediante programas automatizados que prueban miles de opciones en pocos minutos.

También existen ataques que aprovechan vulnerabilidades en routers desactualizados. Muchos usuarios no cambian la configuración de fábrica ni actualizan el firmware de sus dispositivos, dejando abiertas brechas de seguridad que pueden ser explotadas para tomar el control de la red de forma remota.

Conectarse a una red wifi pública puede ser más peligroso de lo que se piensa.
La activación de tecnologías como WPS supone un riesgo. | Foto: Getty Images

Por eso, prestar atención al router es clave para garantizar una red estable y segura para todos los dispositivos conectados en el hogar. Algunas funciones específicas ayudan a proteger la red, como el WPS, según explica Computer Hoy.

Contexto: Si quiere evitar que otras personas se conecten a su red wifi, haga este sencillo ajuste en el router para alejar a los intrusos

Wifi Protected Setup es una función diseñada para simplificar la conexión de dispositivos a la red sin necesidad de ingresar la contraseña manualmente. Resulta útil cuando se desea conectar rápidamente un teléfono o un PC, especialmente si la contraseña es larga o complicada.

El WPS permite que, al pulsar un botón en el router, los dispositivos compatibles se conecten automáticamente durante un tiempo limitado. Sin embargo, esta comodidad tiene un grave problema de seguridad.

Muchos routers utilizan un PIN de ocho cifras que se valida por partes, lo que reduce drásticamente las combinaciones posibles. Esto permite que un atacante pueda descubrir el PIN en poco tiempo y obtener la contraseña del wifi con facilidad.

Ante la sospecha de accesos no permitidos o la búsqueda de que la red pase desapercibida, una de las opciones más comunes es ocultar el SSID.
Uno de los principales puntos débiles está en la configuración del router. | Foto: Composición de SEMANA

Por esta razón, el WPS representa un riesgo, incluso cuando solo se activa mediante un botón físico, ya que durante esos segundos cualquiera dentro del alcance podría conectarse. Por ello, los expertos recomiendan desactivarlo si no se necesita. La buena noticia es que cada vez más fabricantes están eliminando el WPS o desactivándolo por defecto en los modelos nuevos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo: Carlos Ramón González es sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras sigue prófugo por el saqueo a la UNGRD

2. Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

3. Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

4. “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

5. ¿Qué novedades del USCIS harán más fáciles los trámites migratorios en Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WiFiciberdelincuenciaDatos de usuariosRouter

Noticias Destacadas

Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador.

El truco sencillo para identificar llamadas spam en su celular y evitar estafas en Navidad

Redacción Tecnología
Revisar los dispositivos enlazados al router ayuda a descubrir conexiones ajenas.

Expertos alertan sobre una peligrosa función del wifi que debería desactivarse para evitar ser víctima de estafas

Redacción Tecnología
Estrella de Belén

La ciencia frente a la Biblia: científico de la NASA plantea una nueva explicación sobre qué pudo ser la Estrella de Belén

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.