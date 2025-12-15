Tecnología
Expertos alertan sobre una peligrosa función del wifi que debería desactivarse para evitar ser víctima de estafas
En un contexto en el que el cibercrimen evoluciona de forma constante, proteger una red wifi ya no es una opción, sino una necesidad imprescindible.
Aunque no lo parezca, la conexión wifi puede ser objeto de ataques cibernéticos que, a simple vista, parecen poco probables. Sin embargo, los delincuentes son tan astutos que pueden comprometer una red en cuestión de minutos o incluso segundos.
Uno de los métodos más comunes es el uso de contraseñas débiles o predecibles. Redes protegidas con claves simples, como fechas de nacimiento o combinaciones numéricas básicas, pueden ser descifradas fácilmente mediante programas automatizados que prueban miles de opciones en pocos minutos.
También existen ataques que aprovechan vulnerabilidades en routers desactualizados. Muchos usuarios no cambian la configuración de fábrica ni actualizan el firmware de sus dispositivos, dejando abiertas brechas de seguridad que pueden ser explotadas para tomar el control de la red de forma remota.
Por eso, prestar atención al router es clave para garantizar una red estable y segura para todos los dispositivos conectados en el hogar. Algunas funciones específicas ayudan a proteger la red, como el WPS, según explica Computer Hoy.
Wifi Protected Setup es una función diseñada para simplificar la conexión de dispositivos a la red sin necesidad de ingresar la contraseña manualmente. Resulta útil cuando se desea conectar rápidamente un teléfono o un PC, especialmente si la contraseña es larga o complicada.
El WPS permite que, al pulsar un botón en el router, los dispositivos compatibles se conecten automáticamente durante un tiempo limitado. Sin embargo, esta comodidad tiene un grave problema de seguridad.
Muchos routers utilizan un PIN de ocho cifras que se valida por partes, lo que reduce drásticamente las combinaciones posibles. Esto permite que un atacante pueda descubrir el PIN en poco tiempo y obtener la contraseña del wifi con facilidad.
Por esta razón, el WPS representa un riesgo, incluso cuando solo se activa mediante un botón físico, ya que durante esos segundos cualquiera dentro del alcance podría conectarse. Por ello, los expertos recomiendan desactivarlo si no se necesita. La buena noticia es que cada vez más fabricantes están eliminando el WPS o desactivándolo por defecto en los modelos nuevos.