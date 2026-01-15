Tecnología

Gemini da un paso más: la nueva función de Google que ‘promete’ respuestas más precisas y personalizadas

Esta nueva función permitirá que Gemini utilice información de distintos servicios del ecosistema Google para mejorar la precisión de sus respuestas.

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 1:33 p. m.
Gemini indicará el origen de la información utilizada, permitiendo a los usuarios verificar los datos.
Gemini indicará el origen de la información utilizada, permitiendo a los usuarios verificar los datos.

Google se ha consolidado como uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo. A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado herramientas esenciales como Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Docs y YouTube, plataformas que han transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan, se desplazan y consumen contenido digital.

En este contexto de innovación constante, una de sus soluciones más recientes es Gemini, su inteligencia artificial, que ha ganado popularidad a medida que avanza la era digital. Esta tecnología ha impulsado la productividad, el trabajo colaborativo y la creación de nuevas oportunidades, al tiempo que continúa incorporando novedades para mejorar la experiencia de los usuarios.

Recientemente, Google anunció la posibilidad de conectar Gemini con otros servicios de la compañía, como Gmail y Google Fotos, lo que permitirá al asistente de inteligencia artificial acceder a información personal para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas.

Nano Banana es el editor de fotos de Gemini, la IA de Google.
La IA ha impulsado nuevas formas de trabajar, colaborar y crear oportunidades tanto a nivel personal como profesional. Foto: Getty Images

Esta nueva función, denominada “Inteligencia personal”, busca hacer que Gemini sea más útil al integrarse con plataformas como Gmail, Fotos o YouTube, utilizando la información disponible en estos servicios.

Según la empresa, la novedad se basa en la capacidad de Gemini para razonar a partir de múltiples fuentes complejas y obtener datos específicos de elementos como correos electrónicos, fotografías o una combinación de texto, imagen y video. El objetivo es mejorar la precisión de las respuestas, tal como se explica en una nota de prensa.

Google ha enfatizado que dicha función estará desactivada por defecto y deberá ser habilitada de manera voluntaria. Además, los usuarios podrán elegir qué servicios desean vincular con Gemini, controlando así el acceso a su información.

Para mayor transparencia, Gemini indicará el origen de los datos utilizados en sus respuestas, de modo que los usuarios puedan verificarlos. En temas sensibles, como los relacionados con la salud, el asistente evitará realizar suposiciones proactivas.

Gemini dio a conocer Gemini 3 Flash .
Gemini es la inteligencia artificial de Google y se presenta como una de sus soluciones más recientes y relevantes en la actual era digital. Foto: Getty Images

La compañía también aseguró que el acceso a los datos es seguro, ya que la información “ya se encuentra protegida dentro de los sistemas de Google”, por lo que los usuarios no necesitan enviar datos confidenciales a plataformas externas para personalizar su experiencia.

La función de “Inteligencia personal” estará disponible inicialmente, a modo de prueba, para suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos. Podrá utilizarse tanto en la versión web como en dispositivos Android e iOS, y permitirá seleccionar el modelo de Gemini que se desee usar.

*Con información de Europa Press

