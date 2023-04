Instagram se copia de su competencia y lanza nueva función atractiva para sus usuarios

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram ha introducido una nueva característica llamada ‘Historias espontáneas’, que propone el mismo procedimiento que la red social BeReal, en la que los usuarios deben subir una fotografía hecha con la cámara frontal y trasera de manera simultánea tras recibir una notificación.

Las historias de Instagram se presentan como “una forma rápida y fácil de compartir momentos y experiencias” que permite compartir texto, música, ‘stickers’ y GIF con usuarios registrados como ‘seguidores’ en la plataforma.

Estas imágenes o vídeos tienen una duración de 24 horas, se colocan en la parte superior de la interfaz de la red social y se pueden ocultar a los contactos deseados -a través de la configuración de privacidad- así como fijarse en el perfil de la cuenta.

Instagram está incorporando nuevas funcionalidades para sus usuarios. - Foto: Oficial de Meta / Compartida a Semana

La compañía prepara ahora una funcionalidad similar a la que caracteriza a BeReal, otra red social que busca la autenticidad de las fotografías y que cuenta con un sistema de alertas diarias. Tras recibir la notificación, los usuarios disponen de un tiempo limitado para subir una imagen capturada tanto desde la cámara principal como de la selfi.

Instagram ha tomado esta característica como referencia para sus ‘Historias espontáneas’, una herramienta que ya han podido probar algunos usuarios, tal y como ha adelantado el analista y consultor de redes sociales Matt Navarra, que se ha hecho eco de lo compartido por el periodista Diego Poggi.

A través de Twitter, ha compartido una captura de la notificación que indica a los usuarios de la red social que es posible utilizar esta funcionalidad, que se presenta como “una nueva forma de ver momentos aleatorios de la vida diaria” de otros contactos.

Tras recibir la alerta por parte de Instagram, los usuarios dispondrán de cinco minutos para hacer una captura “a tiempo” de lo que estén haciendo, tanto con la cámara trasera como con la delantera.

Instagram está mejorando sus funciones para mantener la atención de sus usuarios. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para que el resto de usuarios puedan consultar esta instantánea, deberán compartir la suya. En cuanto a su duración, las historias espontáneas se mantendrán en el perfil del usuario hasta la notificación que reciban al día siguiente.

Además, los usuarios podrán consultar las suyas propias desde la interfaz principal, a través de una pestaña denominada ‘Espontáneas’, que las diferencia de las historias habituales de la plataforma.

Cabe precisar que hace un par de meses TikTok también decidió incorporar en su plataforma una funcionalidad similar a la que BeReal ofrece a sus usuarios, dicha opción recibió el nombre de TikTok Now.

El logotipo de la plataforma para compartir videos TikTok, también conocida como Douyin, se ve durante el foro de creación de arte TikTok el 17 de marzo de 2021 en Beijing, China. (Foto de VCG/VCG a través de Getty Images) - Foto: VCG via Getty Images

Esa herramienta permite integrar a las opciones de creación para videos cortos que posee la red social y su mecánica se basa en invitar a los usuarios a realizar una publicación rápida que evidencie lo que están haciendo en un momento determinado del día.

Pero esta publicación debe ser creada utilizando la cámara frontal o trasera del teléfono, de esta manera, se puede compartir una selfie o un video del lugar en donde se encuentra el dueño del perfil. De hecho, también es posible usar ambas cámaras para generar una publicación que permita destacar al usuario y su entorno.

El punto clave de esta función radica en que el usuario nunca tendrá conocimiento sobre el momento en que tendrá que generar dicha publicación, pues la app de TikTok generará una notificación en cualquier momento del día y en ese momento se tendrá que captar el video o la foto.

De manera que las personas contarán con pocos minutos para pensar en qué gesto harán y en el sitio en donde captarán el video o fotografía que se compartirá en la plataforma. En caso de que aparezca un elemento que al usuario no le guste, él no tendrá un recurso para modificar la publicación realizada con TikTok Now.

Gracias a esta mecánica, las personas terminarán compartiendo contenidos de forma más espontánea y mucho más naturales, al no contar con una edición previa a la publicación.

