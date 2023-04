Netflix se rinde y decide poner fin a uno de sus negocios: cierra para siempre una época que marcó la vida de muchos

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del planeta que, en la actualidad, busca sacudirse de un año 2022 que no le trajo los mejores resultados en cuanto a la captación de nuevos usuarios.

Ahora, la compañía ha anunciado que pondrá fin a uno de sus negocios, tal vez, el que le permitió convertirse en lo que es hoy por hoy en el mundo del entretenimiento.

Aunque el alquiler de películas en VHS o Beta pasó al olvido a finales de los 90 y principios del siglo 21, la compañía mantenía activa su línea de renta de DVD y BluRay, formatos que llegaron luego de los recordados casetes.

Por increíble que parezca, Netflix aún tiene más de un millón de suscriptores que siguen haciendo pedidos de estos discos para disfrutar de algunas películas; sin embargo, después de 25 años en el mercado, la compañía ha decidido dejar de ofrecer este servicio y se ha puesto como fecha límite septiembre de 2023.

Netflix seguía teniendo más de un millón de suscriptores que seguían haciendo uso de este servicio. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo nació Netflix?

La plataforma es lo que es gracias al viejo negocio de los videoclubes; su cofundador, Reed Hastings, tuvo la idea de crear una tienda de alquiler de discos luego de que en la desaparecida Blockbuster le cobraran una elevada multa por haberse demorado en devolver la película Apolo 13.

En su casa pensó que lo mejor era permitir el alquiler a través de correo y que la devolución de los títulos se hiciera de la misma forma, sin un tiempo límite para hacerlo; el requisito era que para poder rentar una nueva cinta, debía devolverse la que se había alquilado antes.

Este modelo le permitió a Netflix alquilar su primer disco en marzo de 1998; fue Beattlejuice y de allí en adelante la compañía tomó fuerza, le compitió cabeza a cabeza a Blockbuster, se apoderó del negocio y luego se convirtió en una de las primeras empresas en dar el salto al streaming, lo que le permitió seguir vigente hasta estos tiempos, a diferencia de las grandes empresas que no supieron adaptarse a la tecnología y al cambio generacional.

Los primeros años de Netflix fueron un éxito, ya que logró 40 millones de suscriptores en Estados Unidos y alcanzó a distribuir entre sus usuarios más de 5.200 millones de DVD por correo.

La película más rentada en los 25 años que lleva el servicio al aire es ‘Un sueño es posible y seguí estando’, disponible en Dvd.com, página bajo la que Netflix ha operado este servicio desde que nació.

La razón que ha llevado a la plataforma a cerrar esta línea de negocio es que el mercado al que apunta se ha reducido bastante, por lo que el 29 de septiembre será el último día en el que Netflix rente sus discos.

Esta decisión cierra, para siempre, una época, pues se trata del último videoclub que existía, por lo que significa el fin de un formato y de una práctica que acompañó a muchas familias durante 20 o 25 años.

Netflix es el último videoclub que sigue en funcionamiento y prestará su servicio solo hasta el 29 de septiembre de 2023. - Foto: Getty Images

Netflix, destronada por Prime Video de Amazon

Netflix, plataforma de streaming, logró cautivar el corazón de muchos usuarios a nivel global y, gracias a la falta de competencia, durante algunos años, se posicionó rápidamente en el lugar número uno de este servicio.

Con series novedosas y exclusivas y con películas originales, la plataforma tomó ventaja frente a sus competidores, quienes tardaron varios años en entrar al juego y demoraron en recortarle ventaja en el camino ya recorrido.

Ahora, y con números que no son los mejores, pues ahora tiene que pelear con Disney, HBO, Star+, Prime Video, entre otras, la plataforma enfrenta duros momentos, pues el número de suscriptores no es el esperado y acaba de perder el primer lugar en el ránking de las plataformas de streaming, luego de estar en la cima durante 15 años. Según el informe publicado por Just Watch, Netflix perdió el liderato en el primer trimestre de 2023 y fue superada Prime Video, plataforma de Amazon y que logró acabar con el reinado de la firma fundada en 1997.

Netflix fue fundada en 1997 y en 1998 alquiló su primer DVD. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En la lista, Disney sigue en la tercera posición, pero también perdiendo usuarios, por lo que HBO Max se aproxima peligrosamente al podio de plataformas de streaming.

JustWatch es una app donde los usuarios pueden elegir el contenido y la plataforma para ver sus series, películas o documentales y, en este sentido, allí Netflix fue desbancada, manteniéndose la tendencia de finales de 2022, donde mostraba una leve caída.

Según esta aplicación, Amazon lidera la lista con el 21 % de los usuarios; luego, aparece, por primera vez, Netflix con 20 %. En el tercer puesto está Disney con 15 %, seguida por HBO Max, ahora Max, con el 14 %.

Paramount+ tiene un 7 %, mientras que Apple TV alcanza el 6 % de los usuarios.