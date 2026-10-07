La herramienta interactiva que permite consultar en tiempo real qué localidades de Bogotá registran fuertes lluvias

En los últimos días, Bogotá ha registrado fuertes lluvias que han afectado a varias localidades e incluso han estado acompañadas de granizo. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este 7 de octubre se prevé que continúe la nubosidad y el tiempo lluvioso durante buena parte de la jornada.

El fenómeno que podrá verse en octubre: fecha y hora para no perderse este evento que iluminará el cielo

Ante estas condiciones, existe una herramienta que permite consultar en tiempo real en qué zonas de la capital se están presentando precipitaciones. La información puede ser útil para quienes necesitan desplazarse por la ciudad, planear sus recorridos o tomar precauciones frente a los cambios del clima.

Así puede saber en qué localidades está lloviendo en Bogotá

El sistema es liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), que realiza un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas de la ciudad.

Para esto, la plataforma reúne información obtenida a través de un radar meteorológico y los datos registrados en 72 estaciones de monitoreo distribuidas en distintos puntos de Bogotá. Con estos registros es posible observar cómo evolucionan las precipitaciones y conocer cuáles son las zonas que presentan mayores acumulados de lluvia.

Esta información también cumple una función preventiva, ya que permite identificar cambios en las condiciones meteorológicas que podrían estar relacionados con situaciones como inundaciones, deslizamientos o afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Panorama de lluvias en Colombia. Foto: Getty Images

El mapa del IDIGER muestra los acumulados de lluvia registrados en cada estación desde las 12:00 de la noche y utiliza triángulos de diferentes colores para facilitar su interpretación.

El triángulo gris indica que no se han registrado lluvias en la estación correspondiente. El azul claro representa acumulados bajos, de entre 0 y 10 milímetros.

Por su parte, el triángulo verde señala lluvias moderadas, con acumulados de 10,1 a 30 milímetros. El naranja corresponde a acumulados altos, de 30,1 a 50 milímetros, mientras que el rojo identifica lluvias muy altas, superiores a 50,1 milímetros.

Mapa del IDIGER permite consultar cómo se comportan las lluvias en distintos puntos de Bogotá. Foto: Getty Images

De esta manera, los ciudadanos pueden consultar el mapa y reconocer rápidamente cuáles son las zonas de Bogotá que han registrado mayores cantidades de lluvia durante la jornada.

La herramienta puede ser consultada en línea para hacer seguimiento a las condiciones meteorológicas de la capital y tomar decisiones con mayor anticipación cuando se presenten cambios en el tiempo.