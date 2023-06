La novedosa herramienta que Deezer usará para detectar la música generada con IA

La plataforma musical francesa, Deezer, presentó una herramienta tecnológica que le permitirá identificar las canciones que clonan las voces de estrellas de la música, mediante la inteligencia artificial (IA).

“Nuestro objetivo es eliminar los contenidos ilegales y fraudulentos, incrementar la transparencia y desarrollar un nuevo sistema de remuneración, mediante el cual, los artistas profesionales son recompensados por la creación de contenidos” declaró el presidente de Deezer, Jerónimo Folgueira, citado en un comunicado.

“Es por ello que (...) desarrollamos herramientas para detectar los contenidos generados con IA”, añadió. El sistema servirá, ante todo, para detectar las canciones que utilizan “voces sintéticas de artistas existentes”.

“Esas informaciones serán utilizadas para señalar a los artistas, a las casas discográficas y a usuarios, el contenido generado por la IA en la plataforma”, detalla Folgueira.

Este nuevo sistema tiene como objetivo “desarrollar un modelo de remuneración que hará la distinción entre los diferentes tipos de creación musical”.

La inteligencia artificial ha hecho una entrada fulgurante en el sector musical, como en el mundo del arte en general.

A mediados de febrero, el DJ francés, David Guetta, anunció que había utilizado la IA para reproducir una voz similar a la del rapero estadounidense Eminem, para uno de sus espectáculos.

Guetta, explicó a la BBC, que no iba a comercializar esa canción, sino que su intención era “abrir el debate”.

Según Deezer, más de 100 000 canciones o creaciones musicales entran cada día en la plataforma. “La IA puede ser utilizada para crear contenido nuevo increíble y creo que la IA generativa puede dar beneficios masivos”, explicó el presidente de la plataforma.

“Pero necesitamos asegurarnos de que se hace de manera responsable”, concluyó.

Nirvana revive con una canción ‘nueva’, creada por inteligencia artificial: así suena

Una organización creó una “nueva” canción de Nirvana, utilizando inteligencia artificial para aproximarse a cómo sería, actualmente, la forma de componer del cantante y guitarrista.

Cabe anotar que en 1994, Kurt Cobain, falleció a causa de una herida ocasionada en la cabeza por una escopeta y, desde entonces, muchos de sus fanáticos se preguntan cómo sería su música si estuviera vivo en la actualidad.

Para llevar a cabo el experimento, usando la IA, la canción escogida fue Drowned in the Sun, un tema que hace parte de Lost Tapes of the 27 Club, un proyecto que presenta composiciones musicales creadas, principalmente, por inteligencia artificial, en los estilos de músicos que fallecieron a los 27 años.

Este programa consiste en analizar hasta 30 canciones de cada artista, estudiar las melodías vocales, los cambios de acordes, los riffs y solos de guitarra, los patrones de batería y las letras de las canciones originales, para imaginar cómo sonarían sus “nuevas” composiciones. Cada pista es el resultado de programas de IA.

Para trabajar en Drowned in the Sun, se utilizó Magenta, programa de inteligencia artificial, el cual “aprende” a componer en el estilo del artista requerido, mediante el análisis de sus obras.

En ese orden, Magenta examinó las canciones de los artistas en formato de archivos MIDI, por medio de los cuales se representan las notas y el ritmo en un código digital, interpretable por un sintetizador para recrear la música.

Posteriormente, al analizar las opciones de notas y las peculiaridades rítmicas presentes en los archivos MIDI de cada artista, el software genera nueva música, que el equipo humano puede estudiar detalladamente para seleccionar los momentos más destacados.

