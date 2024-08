La práctica ‘engañosa’ que usan las empresas para captar la atención de sus clientes; tendrían consecuencias legales

Esto no se limita a una industria en particular; es un fenómeno que se ha observado en diversos sectores, desde la tecnología hasta la moda. Por ejemplo, algunas empresas de software promocionan sus productos como “impulsados por IA” cuando, en realidad, solo incorporan algoritmos básicos de aprendizaje automático que no cumplen con las expectativas del consumidor sobre lo que realmente debería hacer un sistema basado en IA.