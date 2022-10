La primera movida dura y polémica de Elon Musk al frente de Twitter; llegó mostrando los dientes

- Foto: Getty Images / The Washington Post

La compra de Twitter por cuenta del multimillonario Elon Musk por fin es una realidad; el negocio se cerró a solo unas horas de cumplirse el plazo que había dado la justicia norteamericana para que se retomara la operación, antes de que se reanudara el proceso que había entablado Twitter por la fallida negociación anterior.

Para hacerse sentir, el dueño de Space X y Tesla comenzó con hacer pequeños movimientos en su cuenta de Twitter; allí cambió su imagen de perfil y su descripción, anunciándose como el jefe de la red social.

En su primer mensaje después de haber sellado el negocio, Musk publicó un trino en el que decía: “El pájaro está libre”. Este corto, pero significativo anuncio, dejaría ver lo que son sus planes para la compañía.

La primera movida de Musk al frente de Twitter

Algunos medios internacionales como The New York Times, The Washington Post y CNN, señalaron que Musk ya habría realizado algunos movimientos importantes en la junta directiva de Twitter.

Para empezar, indican que despidió a cuatro miembros de la junta directiva, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, para asumir, él mismo, el control de la compañía, tal como lo ha hecho con Telsa y Sapce X, empresas de su propiedad y que el magnate dirige con éxito.

La misma suerte de Agrawal la corrieron el director financiero, Ned Segal, y el jefe de asuntos legales y política, Vijaya Gadde, según las fuentes consultadas por los medios estadounidenses. Al parecer, Musk los habría señalado de engañarlo a él y los accionistas sobre el número real de cuentas falsas con las que cuenta la red social.

En la misma información reportada, se indica que los ejecutivos se encontraban en la sede de Twitter en San Francisco, California, cuando se cerró el trato y luego fueron escoltados hasta la salida de las instalaciones; sin embargo, ni los implicados, ni el nuevo dueño de la plataforma, se han referido a estos sucesos.

Advertencia desde Europa para Elon Musk

Ante el anuncio, el comisario europeo de Mercado Interno, el francés Thierry Breton, advirtió a Musk que para operar Twitter en el espacio de la Unión Europea (UE) deberá seguir las reglas que rigen a las grandes plataformas digitales en el bloque.

En su publicación, Breton incluyó también mención a “DSA”, sigla en inglés de la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos proyectos de ley con las que la UE busca reglamentar la operación de las principales plataformas de Internet.

El texto completo de la Ley de Servicios Digitales fue publicado el jueves en el Diario Oficial de la UE, y entrará formalmente en vigor a inicios de 2024. La Ley de Servicios Digitales se complementa con la Ley de Mercados Digitales, y con esas dos herramientas la UE busca poner fin a abusos de poder de los gigantes del sector y les impone un estricto marco de obligaciones.

Esta ley sobre los servicios digitales se concentra en aspectos como defensa de los derechos humanos, libertad, democracia, igualdad y estado de derecho, con la intención de ser una herramienta para poner fin a la desinformación.

Para ello, contempla mecanismos para la remoción inmediata de contenidos ilícitos y obliga a las plataformas digitales a suspender a los usuarios que violen “frecuentemente” la normativa.

Musk, también dueño de empresas como Tesla y SpaceX, tomó el jueves 27 de octubre el control de Twitter al concluir la compra por unos 44 mil millones de dólares.