La simple frase que debe decir para bloquear las llamadas spam de una vez por todas

Las empresas de marketing, tanto locales como internacionales, recurren a números no identificados o incluso falsificados con el fin de evitar que los usuarios los bloqueen. El objetivo de estas llamadas es promover productos, servicios o, en ocasiones, solicitar donaciones.

Una de las tácticas más empleadas por estos estafadores y vendedores agresivos es la falsificación de números, conocida como spoofing . Mediante esta técnica, logran hacer que su número de teléfono se presente como uno legítimo, incluso como uno local, lo que genera en el receptor una falsa sensación de confianza. En este sentido, resulta evidente que la privacidad de las personas no es una prioridad.

Ante esta realidad, muchos usuarios optan por estrategias de evasión, como no contestar las llamadas o simplemente colgar al responder, una reacción comprensible pero no siempre efectiva. Sin embargo, existen métodos mucho más eficaces para abordar este tipo de situaciones y evitar futuras molestias.

Una de las recomendaciones más efectivas consiste en usar una frase sencilla pero directa: “Muchas gracias, pero no me interesa”. Esta expresión clara y concisa transmite de manera inequívoca que no se está interesado en la oferta o en continuar con la conversación, sirviendo también como una señal para que el número sea retirado de las bases de datos de futuras campañas.