Las 10 recomendaciones de series para mejorar el inglés en Netflix

Una de las habilidades más valiosas y enriquecedoras que una persona puede adquirir es aprender un idiomas. Además de generar oportunidades en el campo laboral y educativo, favorece el crecimiento intelectual, fortalece la memoria y la atención, y facilita un vínculo más cercano con distintas culturas.

En ese contexto, muchas personas pueden ver más entretenido de lo que parece cuando se combina con el hábito de ver series. La plataforma Netflix, conocida por su amplio catálogo, ofrece producciones que no solo atrapan por sus tramas, sino que también permiten mejorar la comprensión auditiva, ampliar vocabulario y familiarizarse con diferentes acentos.

De acuerdo con un análisis realizado por la inteligencia artificial, estas son las diez series más recomendadas para quienes buscan perfeccionar el idioma mientras disfrutan de una buena historia.

Recomendaciones en Netflix

Friends

Aunque se estrenó en los años 90, Friends sigue siendo una de las series más recomendadas para aprender inglés. Su lenguaje es claro y está lleno de expresiones coloquiales que aún se usan. Además, los episodios cortos y la repetición de situaciones facilitan la memorización de frases. Es ideal para quienes buscan mejorar su fluidez en conversaciones informales.

The Crown

Esta producción ofrece un inglés británico formal y cuidado, perfecto para familiarizarse con la pronunciación y entonación propias del Reino Unido. Ambientada en la vida de la reina Isabel II, combina diálogos de alto nivel con un contexto histórico que ayuda a asociar vocabulario con situaciones específicas.

Netflix y otras plataformas de streaming han cambiado la manera en que los usuarios interactúan con el entretenimiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Stranger Things

Con un elenco de adolescentes y jóvenes, Stranger Things es una ventana al inglés que se usa en contextos informales y familiares. Su trama mezcla aventura, ciencia ficción y misterio, lo que permite al espectador aprender vocabulario variado y expresiones modernas.

The Office (US)

Ambientada en una oficina, esta serie es ideal para aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las relaciones laborales. Su humor irónico y los diálogos improvisados exponen al espectador a un inglés natural y espontáneo, común en las conversaciones diarias.

Una noche de películas en casa puede ser el plan perfecto: sofá, palomitas y los mejores estrenos del streaming. | Foto: Getty Images/PhotoAlto

Emily in Paris

Aunque gran parte de la historia transcurre en Francia, el idioma principal es el inglés, con algunos diálogos en francés. Esto la convierte en una buena opción para quienes quieren escuchar un inglés claro, con un toque de acento estadounidense contemporáneo, y aprender términos vinculados con el marketing, la moda y la cultura.

Bridgerton

Ambientada en la Inglaterra de la Regencia, Bridgerton ofrece un inglés formal y elegante, con diálogos cuidados y una narración en off que enriquece la experiencia lingüística. Es recomendable para quienes buscan ampliar su vocabulario y mejorar la comprensión de estructuras gramaticales más complejas.

Lucifer

Esta serie combina el inglés británico del protagonista con el acento estadounidense de la mayoría de personajes. Su mezcla de drama policial, comedia y elementos sobrenaturales aporta vocabulario variado, desde expresiones callejeras hasta términos jurídicos y policiales.

Never Have I Ever

La serie sigue la vida de una adolescente indo-estadounidense, lo que brinda un inglés moderno y fresco, con referencias culturales contemporáneas. Es ideal para entender el slang juvenil y familiarizarse con expresiones propias de la vida escolar y universitaria.

Our Planet

Narrada por David Attenborough, esta serie documental es perfecta para quienes desean mejorar su inglés escuchando un acento británico claro y pausado. La descripción de paisajes, animales y fenómenos naturales permite aprender vocabulario específico y estructuras descriptivas.

Money Heist (La Casa de Papel – versión doblada)