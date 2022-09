Los códigos ocultos de Netflix que facilitan la búsqueda de series y películas

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Son útiles para los usuarios que no saben cuáles títulos escoger ante la sobrecarga de contenidos.

Uno de los planes predilectos para algunos, en especial con el comienzo de la temporada invernal, es acudir al televisor o la laptop para observar películas y series en las plataformas de streaming. Y aunque en Colombia hay producciones como Pasión de gavilanes (segunda temporada), Diario de un gigoló o Cobra Kai (quinta temporada) punteando, también hay contenidos que si bien no están dentro del top, vale la pena ver. Lo importante es saber cómo desbloquearlos o, mejor, visualizarlos.

Quizás el mayor inconveniente para cientos de usuarios en el momento de ingresar a Netflix es escoger un contenido entre tantos; como tiempo atrás en la televisión, no hay nada peor que dar zapping –saltarse la programación– ante la dificultad de no saber por cuál apostar. El error, quizás, es que no todos conocen que hay una manera de observar categorías específicas, en lugar de las generales.

Netflix, por ejemplo, tiene códigos secretos para cada género y subgénero cinematográfico que los usuarios pueden ingresar manualmente. Así lo dio a conocer el portal What’s On Netflix, que no solo recopiló cada uno de los códigos en mención, sino que explicó la manera de ejecutarlos.

Con ellos, no será difícil hallar desde películas de terror de poco renombre –aunque no por ello malas–, hasta series infantiles, para quienes tienen hijos, hermanos o sobrinos.

Valga recordar que otra de las razones por la que algunos usuarios tal vez no ven contenidos nuevos en la plataforma –o por lo menos diferentes a sus gustos usuales–, se debe a que las recomendaciones de Netflix parten de sus interacciones con ella: desde qué tipo de dispositivos se conectan, cuáles son los géneros que se buscan más a menudo, las calificaciones que les dan a algunos títulos y la hora del día en que ingresan, por solo dar algunos ejemplos

¿Cómo introducir los códigos secretos en Netflix?

Conforme con el portal en mención basta copiar y pegar la siguiente URL en el navegador: http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER. Luego, los usuarios deberán colocar los códigos, dependiendo del tipo de contenidos que quiera encontrar, donde dice INSERTNUMBER.

A continuación, los códigos por cada género:

Películas clásicas

47147: Fantasía y ciencia ficción clásica.

7687: Cine negro.

48744: Películas de guerra clásicas.

31694: Comedias clásicas.

Películas de terror

8195: Películas de terror serie B.

45028: Películas de terror de mar profundo.

10944: Películas de terror de culto.

947: Películas de monstruos.

Dramas

6889: Dramas del crimen.

6384: Para llorar.

5012: Dramas del mundo del espectáculo.

384: Dramas independientes.

Ciencia ficción y fantasía

1568: Acción de ciencia ficción y fantasía.

3327: Alien sci-fi.

4734: Cult sci-fi y fantasía.

47147: Fantasía y ciencia ficción clásica.

Suspenso

10499: Los thrillers del crimen.

31851: Películas gánsteres.

9147: Thrillers espías.

11140: Thrillers sobrenaturales.

Películas extranjeras

58807: Películas francesas.

10463: Películas de India.

10398: Películas japonesas.

58741: Películas españolas.

Acción y aventura

8985: Películas de artes marciales.

2125: Acción militar y aventura.

10118: Películas de cómics y superhéroes.

43040: Comedias de acción.

Romance

31273: Películas románticas clásicas.

35800: Películas románticas tórridas.

5475: Comedias románticas.

36103: Romances peculiares.

Programas de televisión

72436: TV de comida y viajes.

4814: Miniseries.

52780: TV de ciencia y naturaleza.

74652: Programas de televisión de culto.

Documentales

9875: Documentales de crímenes.

180: Documentales deportivos.

1159: Documentales de viajes y aventura.

5349: Documentales históricos.

Deportes

5286: Comedias deportivas.

12443: Películas de boxeo.

6695: Artes marciales, box y lucha libre.

7243: Dramas deportivos.

Musicales

13573: Musicales del mundo del espectáculo.

55774: Musicales de escenario.

32392: Musicales clásicos.

Animé

2653: Anime action .

10695: Anime horror .

9302: comedias de animé.

Niños y familia