Meta impulsa su infraestructura de IA con una nueva iniciativa, ¿de qué se trata?

Esta iniciativa estará dirigida por el director de Infraestructura Global del la compañía, Santosh Janardhan.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 9:13 p. m.
La compañía está centrada en avanzar hacia el desarrollo de la superinteligencia de IA, para lo que, a principios de julio del pasado año, anunció la creación de su nuevo equipo Superintelligence Labs, dirigido por expertos en la materia como Alexander Wang y Nat Friedman.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó su nueva iniciativa Meta Compute, un proyecto pensado para reforzar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Junto a ello, Meta también compartió en ese momento sus previsiones para invertir “cientos de miles de millones de dólares” en computación, presentando nuevos centros de datos que tendrán una potencia superior al gigavatio y que estarán disponibles este año.

Ahora, siguiendo esta línea, el propio Zuckerberg ha anunciado una nueva iniciativa a la que se refiere como Meta Compute, con la que pretende reforzar sus planes de aumentar la infraestructura de IA, con la idea de construir “decenas de gigavatios esta década y cientos de gigavatios o más con el tiempo”.

Así lo ha explicado el CEO de Meta en una publicación en Threads, donde ha subrayado que se trata de un proyecto relevante dado que influirá en la ventaja estratégica de la compañía, que se basará en la forma en la que diseñen, inviertan y se asocien para construir dicha infraestructura de IA.

Esta iniciativa Meta Compute estará dirigida por el director de Infraestructura Global del la compañía, Santosh Janardhan, y recién incorporado a Meta y exdirector ejecutivo de Safe Superintelligence, Daniel Gross. En el caso de Janardhan, se encargará de continuar liderando la arquitectura técnica, la pila de ‘software’, el programa de silicio, la productividad de desarrolladores y la construcción y operación de su flota y red global de centros de datos.

Por su parte, Gross dirigirá un nuevo grupo responsable de la estrategia de capacidad a largo plazo, así como de las asociaciones con proveedores, y llevará a acabo análisis de la industria, junto a la planificación y el modelado de negocios.

La iniciativa Meta Compute también estará supeditada a la nueva presidenta y vicepresidenta de Meta, Dina Powell McCormicl, que fue nombrada recientemente y que trabajará en la asociación con gobiernos y soberanos para “construir, implementar, invertir y financiar la infraestructura de Meta”, como ha explicado Zuckerberg.

Como resultado de todos estos esfuerzos, el CEO de la tecnológica ha trasladado que su objetivo final es escalar Meta Compute y, con ello, poder ofrecer superinteligencia personal a “miles de millones de personas en todo el mundo”.

*Con información de Europa Press

