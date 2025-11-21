Suscribirse

Nequi deja de funcionar este 21 de noviembre: usuarios reportan caída del servicio

La aplicación estaría presentado una interrupción repentina que no permite su acceso durante esta jornada.

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 5:29 p. m.
Nequi presenta fallas masivas este 21 de noviembre: esto es lo que se sabe hasta ahora.
Nequi presenta fallas masivas este 21 de noviembre: esto es lo que se sabe hasta ahora. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

La mañana de este viernes, 21 de noviembre, ha sorprendido a las personas que dependen de Nequi para realizar pagos y movimientos, desde distintos lugares del país. Los usuarios han reportado que la aplicación estaría presentado una interrupción repentina que no los deja ingresar.

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 11:30 a. m., superando los 180 casos en pocos minutos.

Reporte de downdetector.com
Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

Según la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. También en Cartagena y Manizales se presentan fallas intermitentes.

Además, los errores en el servicio de mensajería se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (39 %), en el funcionamiento general de la aplicación (46 %) y problemas con la transferencia de fondos (14 %).

Contexto: Nequi anuncia nuevo servicio para sus usuarios: envíos de dinero desde Estados Unidos

SEMANA intentó ingresar a la aplicación y solo encontró un mensaje en pantalla que pedía paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”. Ese aviso, que cientos de usuarios aseguraron haber recibido, terminó por confirmar un colapso generalizado en la plataforma.

Sin embargo, frente a los reportes de los usuarios en redes sociales, la plataforma financiera digital respondió a un comentario confirmando las fallas y asegurando que “estamos revisando qué pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente”.

¿Cómo responder ante una caída de la aplicación?

Ante una situación como la ocurrida este viernes, 21 de noviembre, la plataforma recomienda no repetir las transacciones. Insistir podría provocar operaciones duplicadas o movimientos que queden pendientes sin confirmación. Lo más conveniente es esperar a que la aplicación se restablezca por completo antes de intentarlo nuevamente.

Tampoco recomiendan eliminar la aplicación, ya que este tipo de fallas no se corrigen reinstalando Nequi. Al ser un inconveniente originado dentro de la propia plataforma, borrar la app no aporta ninguna solución y, por el contrario, puede retrasar el momento en que el usuario pueda volver a realizar sus operaciones con normalidad.

