Nequi deja de funcionar este 21 de noviembre: usuarios reportan caída del servicio

La mañana de este viernes, 21 de noviembre, ha sorprendido a las personas que dependen de Nequi para realizar pagos y movimientos, desde distintos lugares del país. Los usuarios han reportado que la aplicación estaría presentado una interrupción repentina que no los deja ingresar.

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 11:30 a. m., superando los 180 casos en pocos minutos.

Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

Según la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. También en Cartagena y Manizales se presentan fallas intermitentes.

Además, los errores en el servicio de mensajería se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (39 %), en el funcionamiento general de la aplicación (46 %) y problemas con la transferencia de fondos (14 %).

SEMANA intentó ingresar a la aplicación y solo encontró un mensaje en pantalla que pedía paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”. Ese aviso, que cientos de usuarios aseguraron haber recibido, terminó por confirmar un colapso generalizado en la plataforma.

Sin embargo, frente a los reportes de los usuarios en redes sociales, la plataforma financiera digital respondió a un comentario confirmando las fallas y asegurando que “estamos revisando qué pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente”.

¡Hola,👋 amig@! En este momento estamos revisando qué pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente.💪 Conoce de primera mano el estado de nuestros servicios aquí 👉🏻 https://t.co/9WhAc9X8be. — Nequi (@Nequi) November 21, 2025

¿Cómo responder ante una caída de la aplicación?

Ante una situación como la ocurrida este viernes, 21 de noviembre, la plataforma recomienda no repetir las transacciones. Insistir podría provocar operaciones duplicadas o movimientos que queden pendientes sin confirmación. Lo más conveniente es esperar a que la aplicación se restablezca por completo antes de intentarlo nuevamente.