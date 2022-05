Nequi registró de nuevo fallas en su servicio | ¿Qué pasó?

Este miércoles 4 de mayo se presentaron otra vez fallas en la plataforma digital Nequi, que muchos usan como billetera virtual o como cuenta bancaria personal. Esto ha hecho que de nuevo la plataforma sea tendencia en redes sociales en las que se le critica permanentemente por sus fallas.

Durante estos inconvenientes solo funcionaron las recargas por PSE y por medio de corresponsales bancarios de Bancolombia, lo que como era de esperarse provocó el descontento de los usuarios que comenzaron a hacer saber los errores a través de Twitter:

“Nequi, tengo que pagar la cuenta de mi desayuno, no me he podido ir a trabajar. Solucionen eso rápido”, comenta uno de los usuarios en su perfil de Twitter en el que la plataforma digital publicó un trino explicando la situación y provocando la molestia en los seguidores de la cuenta en redes sociales.

“Nuestra App Nequi está teniendo fallas y estamos trabajando para solucionarlo. Mientras tanto, servicios como tarjeta Nequi, recargas y pagos por PSE funcionan con normalidad. Los envíos de Nequi a otros bancos, PayPal y demás funcionalidades volverán pronto”, escribió Nequi desde su cuenta oficial en Twitter.

Nuestra app Nequi está teniendo fallas ⚙️ y estamos trabajando para solucionarlo.



Mientras tanto, servicios como Tarjeta Nequi, recargas y pagos por PSE funcionan con normalidad. Los envíos de Nequi a otros bancos, PayPal, y demás funcionalidades volverán pronto 💜 — Nequi (@Nequi) May 4, 2022

Y son entendibles las quejas de los usuarios, ya que estas fallas se han presentado continuamente generando inconvenientes a los colombianos, ya que actualmente herramientas como Nequi se han vuelto fundamentales para el intercambio de dinero entre personas, las cuales ven afectados muchos de sus negocios, pagos o compras por este tipo de errores.

“No eres tú, somos nosotros. Nuestra conexión no funcionó bien, porfa intente otra vez en un rato” y “Trabajamos para volver a estar disponibles lo más rápido posible ¡Perdón!”, eran los mensajes que dejaba la aplicación cada vez que se ingresaba y se fracasaba en el intento de realizar alguna operación.

Casi cuatro horas después de su falla inicial, la plataforma volvió a funcionar y se disculpó con sus usuarios a través de redes sociales por el inconveniente ocurrido en la tarde del miércoles: “¡Estamos de regreso! Ya puedes entrar a la ‘app’ y usar nuestros servicios. No te preocupes, tu plata en Nequi está segura. Estamos atentos a responder todas tus preguntas. Nuevamente, sentimos mucho no haber podido acompañarte hoy”, se escribió desde la cuenta oficial en Twitter de Nequi a las 8:37 de la noche.

Claramente las disculpas no fueron suficientes para los usuarios, que llenaron de críticas la publicación y de memes las redes sociales haciendo chistes con una nueva caída de la plataforma, que en los últimos meses ha tenido más críticos que nunca por no prestar el servicio como lo esperan sus usuarios.

¡Estamos de regreso! Ya puedes entrar a la app y usar nuestros servicios☺️. No te preocupes, tu plata en Nequi está segura 🙏 Estamos atentos para responder todas tus preguntas. Nuevamente, sentimos mucho no haber podido acompañarte hoy😢 — Nequi (@Nequi) May 5, 2022

Horas en las que billeteras digitales se caen más

Según el informe ‘Impacto de las fintech en la educación financiera’, de Mercado Pago y Trendsity, Nequi tiene una menor disponibilidad entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., luego vuelve a decaer entre las 4:00 p. m. y 7:00 p. m. “Esto se podría explicar por el aumento de tráfico que tienen los canales digitales en dichos horarios”, indica Hismael Alayo.

Adicionalmente, se identificó que MOVii es estable durante todo el día, excepto en la franja entre las 12:00 de la noche y las 8:00 a. m., precisamente cuando la demanda de uso no es tan alta.

Y por su parte, DaviPlata tiene un mínimo a las 12:00 de la noche, probablemente por mantenimientos nocturnos en sus sistemas, y luego varía su disponibilidad durante todo el día con intermitencias menores a las 6:00 a. m., 8:00 a. m., 12:00 m. y 6:00 p. m.