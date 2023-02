Nintendo lanzó una mala noticia para los amantes de sus consolas en 2023

Con la llegada de las nuevas consolas al mercado, la tendencia al aumento de precios de los videojuegos triple A, es decir, los más llamativos para la industria gamer.

En ese sentido, la compañía Nintendo se sumó a esta tendencia, razón por la cual The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no será de 60 dólares, sino de 70 dólares, es decir, 408.000 pesos colombianos. La nueva edición de Zelda espera ser lanzada el 12 de mayo del presente año.

Todos los títulos que lleguen a Nintendo Switch catalogados como importantes, tendrán el aumento de dicho precio. Compañías como PlayStation, Ubisoft, 2K y Electronic Arts ya tienen implementando los juegos triple A.

Nintendo. - Foto: AP

La compañía japonesa también informó que una serie de juegos , que eran exclusivos de Game Boy y Game Boy Advance, ahora podrán ser encontrados en las tiendas online y jugados en la Nintendo Switch.

“Se añadirán juegos de Game Boy a Nintendo Switch Online! Redescubrid auténticos clásicos de esta consola portátil como Tetris y Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, entre otros. Por otro lado, con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podréis disfrutar de un catálogo de títulos de Game Boy Advance que se irá ampliando con el tiempo”, indicaron en su información oficial.

Entre los juegos que seleccionaron para esta ampliación, según indicaron en su página oficial, algunos son:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3.

‘Super Mario Land 2′.

Mario Kart: Super Circuit.

WarioWare, Inc.: Minigame Mania.

‘Wario Land 3′.

Mario & Luigi: Superstar Saga.

‘Kirby’s Dream Land’.

Kuru Kuru Kururin.

The Legend of Zelda: The Minish Cap.

‘The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX’.

Alone in the Dark: The New Nightmare’.

‘Gargoyle’s Quest’.

‘Game & Watch Gallery 3′.

‘Metroid 2: Return of Samus’.

Nintendo Switch, consola portátil de la compañía japonesa. - Foto: Instagram oficial de Nintendo

Nintendo confirma delicado problema en su consola

Nintendo ha informado a los usuarios de Nintendo Switch de que los cambios bruscos del tiempo y las bajas temperaturas pueden provocar condensación en el aparato y estropearlo, por lo que ha explicado cuál es el procedimiento para evitar que esto suceda.

La condensación es el proceso por el cual la materia que se encuentra en forma gaseosa pasa a la forma líquida debido a la alteración de la temperatura, de modo que se pueden acumular pequeñas gotas de agua en ciertas superficies.

La compañía nipona no ha dado detalles acerca de cómo se produce este cambio de materia en su consola, pero ha compartido una imagen en la que muestra gotas de agua en la pantalla de la Nintendo Switch, por lo que avisa de que esto puede afectar al panel del dispositivo.

En caso de producirse este fenómeno, Nintendo recomienda apagar el dispositivo y “colocarlo en una habitación cálida hasta que las gotas de agua se sequen”, según ha comentado a través de Twitter.

Nintendo Switch, la consola portátil más potente que tiene la compañía japonesa. - Foto: Instagram oficial de Nintendo

Para apagar la alimentación de la máquina y evitar el riesgo de que se estropee, se debe presionar el botón de encendido durante unos tres segundos, para mostrar el menú de encendido. Para apagarla por completo, se debe seleccionar ‘Opciones de energía’ y, a continuación, ‘Apagar’.

Nintendo ha recordado que se debe guardar el ‘software’ antes de apagar la consola, ya que cualquier dato que no se haya guardado con anterioridad se perderá.

Nintendo también reveló que afronta una nueva afectación que redujo el número de ventas del año anterior. Puesto que, recortó su previsión de beneficio neto anual, y según señaló la empresa, la escasez global de chips había afectado la venta de videoconsolas en los primeros nueve meses del año fiscal.

El gigante japonés también rebajó la previsión de ventas de su consola Switch a 18 millones respecto al objetivo anterior de 19 millones.

Nintendo indicó que nuevos juegos como Pokémon escarlata y Pokémon púrpura o Splatoon 3 habían funcionado bien, pero que la venta de consolas cayó un 21 % entre abril y diciembre “principalmente debido a la escasez de semiconductores y otros componentes”.

*Con información de Europa Press y la AFP.