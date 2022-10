Nintendo revela el primer tráiler de su nueva película de ‘Super Mario Bros’

En el año 2021, Illumination y Nintendo dieron a conocer que estaban preparando una película de animación inspirada en el icónico Super Mario Bros, el popular videojuego que arrasó en los años 80 y que aún sigue vigente entre las generaciones de fanáticos.

Asimismo, se conoció que Universal Pictures es la encargada de la producción de la película, así como Chris Pratt, el actor que dará su voz para interpretar a Mario, mientras que la reconocida Anya Taylor-Joy fue convocada para dar vida a la princesa Peach; uno de los villanos más recordados, Bowser, será interpretado por Jack Black, mientras que Charlie Day será el singular Luigi, entre otros grandes actores.

Además, la cinta será dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes anteriormente colaboraron en la serie de animación Teen Titans Go! y el largometraje Teen Titans Go!, la película. Entre tanto, el encargado de realizar el guion fue Matthew Fogel.

En ese sentido, el pasado 4 de octubre del presente año, la compañía japonesa reveló el primer afiche de la producción, donde también afirmaron que en el Nintendo Direct el cual se realizó este 6 de octubre, se revelaría el primer tráiler oficial de la película.

Cabe mencionar que la compañía ha destinado este evento solamente para hablar de la película de ‘Super Mario Bros’, por lo que deja entrever la importancia que tiene este proyecto cinematográfico para su organización.

En ese orden de ideas, la compañía cumplió con las fechas estipuladas, y los fanáticos del popular videojuego ya pueden disfrutar del clip, el cual tiene una duración de más de dos minutos.

En el tráiler se puede apreciar la llegada de Browser, el rey de los Koopas, a un mundo desconocido en donde quiere conquistar la respectiva estrella que ahí yace, mientras que a Mario lo teletransportan a un mundo que él desconoce, pero que para los fanáticos es fácil de reconocer, ya que es donde está Toad, el famoso hongo del videojuego.

Finalmente, la compañía nipona anunció que la trama principal de la película se centrará en la lucha entre Browser y Mario para conquistar el mayor número de estrellas en los diferentes mundos de la cinta.

Última entrega de ‘The Legend of Zelda’ llegará a Nintendo Switch

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la cual se anunció durante la celebración de la conferencia de Nintendo en el E3 de 2021, con la vista puesta a 2022 para su lanzamiento, tuvo varios retrasos, aunque este martes 13 de septiembre la compañía japonesa Nintendo compartió tanto el título como la fecha de llegada.

Así, Nintendo informó que en un nuevo Direct, que será el martes que el 12 de mayo de 2023, llegará ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que mantendrá el diseño visual de su predecesor y con parte de la aventura en el cielo de Hyrule.

La compañía también anunció de la saga Fire Emblem un nuevo título, ‘Engage’, que llegará el 20 de enero de 2023. Tiene lugar mil años después de la guerra que derrotó al Dragón Caído con el regreso de la amenaza.

Para ‘Octopath Traverler 2′ (24 febrero 2023) introduce ocho nuevos personajes que se embarcarán en una aventura por las tierras de Solistia, que permitirá explorar un mundo inmenso en el que el día y la noche influyen en las acciones.

Por otra parte, hay novedades sobre ‘Bayonetta 3′, que llegará a Switch el 28 de octubre, y ha compartido el regreso de bruja Umbra, quien ahora lucha por salvar el mundo de las armas llamadas homúnculos, junto con otros personajes (Luka, Jeanne y Viola) que han hecho las paces con su pasado.

Otra saga emblemática de Nintendo, ‘Pikmin’, cumple 20 años con dos novedades. Por un lado, el juego para dispositivos móviles Pikmin Bloom, basado en la ubicación y la realidad aumentada. Por otro, Pikmin 4, que llegará el próximo año y permitirá jugar desde el punto de vista de los pikmin a ras de suelo.