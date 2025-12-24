futuro

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

Sensores, energías limpias y movilidad inteligente definen a las ciudades que se adelantaron a su tiempo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
Algunas ciudades ya integran sensores y sistemas digitales para gestionar transporte, energía y servicios públicos.
Algunas ciudades ya integran sensores y sistemas digitales para gestionar transporte, energía y servicios públicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las llamadas ciudades del futuro ya no son una idea lejana ni un ejercicio de imaginación. De acuerdo con un análisis de National Geographic, en distintos puntos del planeta varias poblaciones han comenzado a transformar su funcionamiento cotidiano mediante el uso intensivo de tecnología, planificación urbana inteligente y modelos de sostenibilidad diseñados para responder a desafíos actuales como la congestión, el consumo energético y el crecimiento poblacional acelerado.

Estas ciudades se caracterizan por integrar sistemas digitales en la gestión de servicios públicos, priorizar la movilidad sostenible y reducir su impacto ambiental mediante energías limpias y análisis de datos en tiempo real.

Estas personas, condenadas por delitos graves en Estados Unidos, no tenían conexión previa con ese país africano y, de hecho, solo uno de ellos es originario de Sudán del Sur.
El uso de datos en tiempo real permite optimizar recursos y reducir el impacto ambiental en entornos urbanos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más allá de la infraestructura moderna, lo que las distingue es una visión de largo plazo que convierte la innovación tecnológica en una herramienta para mejorar la calidad de vida.

La Bogotá del futuro: así será la transformación urbana que marcará el rumbo de la capital del país en los próximos 20 años

Uno de los ejemplos más citados es Songdo, en Corea del Sur, una ciudad diseñada desde cero bajo el concepto de smart city. Allí, sensores y plataformas digitales permiten monitorear el tráfico, el manejo de residuos y el consumo de energía, con el objetivo de optimizar recursos y reducir emisiones. La tecnología está integrada en la vida diaria de sus habitantes.

Tecnología

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Tecnología

¿Existe peligro para la Tierra? La NASA advierte posible impacto de un asteroide del tamaño de un edificio

Tecnología

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Tecnología

Paso a paso: cómo crear una playlist en YouTube para Navidad sin interrupciones

Tecnología

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Tecnología

No todo son consolas y videojuegos: los dispositivos ‘gaming’ que no sirven para jugar, pero sí para el hogar

Tecnología

¿El fin del smartphone? Así es como la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de dispositivos

Especiales Multimedia

El Dorado sí existe: Xiaomi presenta su Serie Xiaomi 15T para mirar a Colombia con nuevos ojos

Opinión

2026: el año para volver a mirarnos de frente en la era digital

Contenido en colaboración

Oracle eleva la experiencia de los usuarios, gracias a la hiperpersonalización

En Medio Oriente, Masdar City, en Emiratos Árabes Unidos, representa un experimento urbano centrado en la sostenibilidad. Su diseño prioriza el uso de energías renovables, la reducción del automóvil y una arquitectura pensada para minimizar la huella ambiental. El proyecto busca demostrar que una ciudad moderna puede operar con bajo impacto ecológico.

Asia también aporta otro referente clave con Singapur, una ciudad-Estado que ha convertido la tecnología en aliada de la planeación urbana. Sistemas de transporte altamente eficientes, edificios inteligentes y amplias zonas verdes hacen parte de un modelo que combina crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y gestión eficiente del espacio.

El 100% de las motos más vendidas en Colombia ya incorporan tecnologías de frenado avanzadas

En Europa, Copenhague destaca por su compromiso con la neutralidad de carbono y una movilidad centrada en la bicicleta. La capital danesa ha integrado soluciones tecnológicas en energía, transporte y espacio público, convirtiéndose en uno de los principales laboratorios de urbanismo sostenible del continente.

América del Norte completa el panorama con Toronto y San Francisco. Toronto ha impulsado proyectos piloto que utilizan datos urbanos para mejorar la gestión de servicios, mientras que San Francisco continúa siendo un polo de innovación tecnológica, con avances en movilidad eléctrica, viviendas inteligentes y desarrollo digital.

Más allá de sus diferencias geográficas y culturales, estas ciudades comparten un enfoque común, utilizar la tecnología como herramienta de gestión pública y no solo como símbolo de modernidad. El uso de datos, la planificación anticipada y la sostenibilidad aparecen como ejes centrales para enfrentar los retos urbanos del siglo XXI.

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

Estas experiencias muestran que el futuro de las ciudades ya está en marcha. La innovación aplicada a la vida urbana no solo redefine cómo se habita y se trabaja, sino también cómo se diseñan políticas públicas para construir entornos más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades de sus habitantes.

Mas de Tecnología

latinoamerica

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

iPhone de Apple (Getty)

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Un modelo de IA plantea nuevas hipótesis sobre un eventual choque en la Luna.

¿Existe peligro para la Tierra? La NASA advierte posible impacto de un asteroide del tamaño de un edificio

El router wifi puede verse afectados por algunos factores que son comunes en Navidad.

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Este método facilita el armado de playlist en la aplicación.

Paso a paso: cómo crear una playlist en YouTube para Navidad sin interrupciones

En Navidad, las palabras también se convierten en un gesto de cercanía

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Los electrodomésticos expuestos en cocinas abiertas pueden dificultar la circulación y el acceso.

No todo son consolas y videojuegos: los dispositivos ‘gaming’ que no sirven para jugar, pero sí para el hogar

Las grandes empresas ya no solo compiten por mejorar el smartphone, sino por crear un nuevo dispositivo que asuma su rol central.

¿El fin del smartphone? Así es como la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de dispositivos

El consumo de energía en Navidad puede aumentar por el uso de luces.

En Navidad, un error común al usar las luces decorativas puede incrementar significativamente el consumo de energía en el hogar

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.

Más de 56.000 descargas de un paquete npm fue usado para espiar conversaciones de WhatsApp

Noticias Destacadas