¿'Oye Siri’ llega a su fin? esto dice Apple sobre su asistente en iPhone

Este martes 8 de noviembre se conoció que la compañía Apple planea modificar el comando que actualmente activa su asistente, ‘Oye Siri’, y reducirlo únicamente a su nombre, un cambio que supone “un gran desafío técnico”, según el analista Mark Gurman.

Actualmente iPhone permite configurar el asistente de dos maneras: por voz, con el comando ‘Oye, Siri’, o con un botón, puesto que se puede tocar un botón lateral para abrir Siri en los dispositivos con Face ID o con el botón de inicio en los móviles que no tienen este sistema.

Tal y como recuerda el fabricante en su página web de soporte, para activar Siri por voz, solo es necesario decir en voz alta ‘Oye, Siri’ y, a continuación, hacer una pregunta o una petición.

En este sentido, ahora la compañía está trabajando en un nuevo formato para activar el asistente, eliminando la palabra ‘Oye’ y reduciendo el comando únicamente a su nombre, ‘Siri’, tal y como ha adelantado Mark Gurman.

Según ha comentado el analista de Bloomberg en su boletín ‘Power On’, “aunque pueda parecer un cambio pequeño, hacer el cambio es un reto técnico que requiere una cantidad significativa de entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA) y trabajo de ingeniería subyacente”.

Gurman ha señalado que la compañía lleva “varios meses” trabajando en esta modificación y que espera implementarlo el próximo año o el siguiente. Mientras tanto, está llevando a cabo pruebas para confeccionar el nuevo comando.

La complejidad en este caso reside en que el asistente sea capaz de entender una única palabra en diferentes acentos y dialectos en los que está operativo, puesto que la introducción del ‘hey’ en inglés o el ‘Oye’ en español, precedido a ‘Siri’, “aumenta la probabilidad de que el sistema capte correctamente la señal”.

El analista ha apuntado que Apple también diseñó otros cambios y que integrará el asistente de voz en aplicaciones y servicios de terceros, además de que mejorará su capacidad para entender a los usuarios y llevar a cabo la acción correcta que se especifique en el comando.

En caso de que Apple finalmente pueda desplegar esta modificación, su asistente tendría un funcionamiento similar al de Amazon con Alexa, ya que solo es necesario decir en voz alta su nombre para activarlo.

Dispositivos de Apple entraron en la lista de aparatos obsoletos; no volverán a tener soporte técnico

Muchos de los dispositivos de Apple quedan fuera de circulación cada vez que la compañía los incluye en la lista de aparatos que no podrán disfrutar de sus más recientes actualizaciones; además, también hay algunos productos que pasan al olvido, pues la compañía les deja de ofrecer soporte técnico.

En este sentido, los últimos que ingresaron a este triste grupo son los populares iMac fabricados en 2013 y 2014; una de las mejores máquinas, para muchos expertos en tecnología, no podrá volver a recibir mantenimiento en las fábricas de la multinacional de la manzana, según el portal especializado MacRumors.

Ese sitio web indicó que tuvo acceso a un documento de la compañía donde se daba la instrucción a los diferentes talleres técnicos de no volver a prestar mantenimiento a estos modelos a partir del 30 de noviembre.

Los modelos específicos que serán cobijados con esta medida son: iMac de 21,5 pulgadas de finales de 2013; iMac de 27 pulgadas de finales de 2013; iMac de 21,5 pulgadas de mediados de 2014 y iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K de finales de 2014.

Pero estas noticias no son del todo negativas, pues no quiere decir que la máquina deje de funcionar; quienes las usen, podrán seguirlo haciendo sin problemas, aunque no se permitirá que se instalen las actualizaciones más recientes de MacOS, sistema operativo para estas máquinas.

La recomendación que entregan algunos expertos, es poder contar con un servicio técnico de confianza que se encargue de brindar el soporte que la máquina requiera, pues consideran que son dispositivos que se han caracterizado por su durabilidad y resistencia y que aún tienen mucho por ofrecer a sus dueños.

*Con información de Europa Press.