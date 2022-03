Por estas razones WhatsApp puede cerrar algunas cuentas

Por incumplir con las normas de la aplicación, WhatsApp puede cerrar cuentas y así le ha ocurrido a muchos usuarios por realizar actividades prohibidas en la plataforma de mensajería.

“WhatsApp acoge en la plataforma a todos los usuarios que quieran unirse, solo necesitan un número de teléfono para hacerlo. Eso sí, las normas están claras y hay que respetarlas, pues el cierre de la cuenta siempre es una posibilidad”, así lo indica el portal Andro4all que explica las razones que usa la aplicación para cerrar cuentas.

A través de WhatsApp se puede infectar con un virus el teléfono móvil. Entonces, al compartir un virus o malware a otros usuarios de WhatsApp, esto se puede penalizar por la aplicación.

En los videos, audios, imágenes y enlaces se pueden enviar este tipo de virus que afectarán a quienes reciban estos mensajes, por esta razón la aplicación pide mucho cuidado para evitar que estos malware estén circulando por toda la plataforma cuando se comparten, principalmente en los grupos.

Otra mala práctica en la aplicación de mensajería es enviar mensajes automáticos o masivos. “Así lo anunció WhatsApp en 2019, que optó por esta medida para acabar con todas las cuentas spam que se dedicaban a difundir contenido de forma masiva”, señaló Andro4all.

Esta medida la adoptaron los administradores de la aplicación para evitar la publicación masiva de “mensajes de desinformación que se propaga por el servicio de mensajería”. El portal especializado en tecnología recomienda evitar estos mensajes automáticos.

Cuando se trata de alterar o modificar el código de WhatsApp, también se corre con el riesgo de que cierren la cuenta. Así las cosas, en los términos de servicio de la plataforma está la información sobre el “perjuicio causado a WhatsApp a nuestros usuarios” se especifica que no se puede “aplicar ingeniería inversa, alterar, modificar, crear obras derivadas, descompilar o extraer códigos de nuestros servicios”, señala la página en mención.

Según el mencionado portal, WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otras aplicaciones no son autorizadas, esto también es motivo de penalización por parte de WhatsApp, lo cual indica que estas son “versiones no autorizadas que violan sus condiciones de servicio”.

Los expertos en tecnología recomiendan evitar el uso excesivo de las listas de difusión, porque esto genera que quienes las reciben tengan la oportunidad de denunciar tu contacto, en dado caso de que le resulten molestas.

Cuando llega el mensaje: “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda”, puede ser porque se “ha creado nuevas cuentas de forma automatizada o por medios no autorizados”, indican.

Como ves, la compañía rechaza directamente las acciones automatizadas para acabar con el spam y la difusión de desinformación. Ojo, porque las medidas también afectan a la creación masiva de grupos.

Otra razón para el cierre de la cuenta es enviar material protegido por derechos de autor. Obviamente, nadie va a recriminarle haber compartido un gif de gatitos o el enésimo vídeo viral, pero si se toma imágenes de un evento deportivo o difunde una película (por poner dos ejemplos) sin permiso de sus responsables, éstos podrían interponer una denuncia.

La aplicación advierte: “podemos suprimir tu cuenta si infringes los derechos de propiedad intelectual de otras personas de forma reiterada”, explicó el portal El Correo.

Otro factor que puede generar el cierre de la cuenta es “utilizar las herramientas para extraer información personal de otros usuarios y, por supuesto, no puedes compartir esos datos sin permiso”, indica el sitio web Andro4all.