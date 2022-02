Whatsapp Plus 2022: ¿cómo descargar la versión de la apk 2022?

Whatsapp se ha convertido en una herramienta necesaria para la población y que permite la comunicación global. Con el paso de los años ha evolucionado y facilitado la utilización del aplicativo, permitiendo no solo mensajes escritos, sino llamadas, transferencias de documentos, ubicación entre otros. En la versión de 2022 sorprende con más elementos de privacidad y divertidos emoticones.

WhatsApp Plus está diseñada para que a través de los dispositivos se puedan enviar imágenes en video o fotografía sin que pierdan la calidad. Tiene opciones de personalización que van desde definir el color y diseño de la pantalla. Escoger qué puede ver cada uno de los contactos. En la versión de WhatsApp Plus 18.90 podrá esconder la frase “en línea”, que genera algo de incomodidad para algunos usuarios, no para todos.

Así se descarga la APK de Whatsapp plus

Al ingresar a WhatsApp, se selecciona la conversación donde deseas enviar el texto invisible. “Una vez hecho esto, anda a la web de Unicode o ingresa a este enlace. Se trata del caracter U+2800 que tiene un texto invisible. También puedes usar el código de Unicode U+2063″, describe en portales que promocionan el aplicativo.

Hay un correo electrónico al que se puede escribir en caso de tener dificultades: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Esta aplicación – Whatsapp - que existe en los celulares de más de dos mil millones de usuarios en el mundo entero ha permitido que en los últimos meses se pueda buscar algo específico en una conversación. Así los internautas pueden escribir palabras clave y de inmediato son llevados a las conversaciones sugeridas.

Otras de las mejoras que ha tenido Whatsapp

Notas de voz

Esta nueva actualización de la aplicación, que pertenece al conglomerado tecnológico Meta, complementa una opción ya disponible previamente, que es la duración de la nota de voz, ya que antes solo aparecía una línea horizontal en color gris que adquiría color azul una vez se hubiese activado la escucha.

Con esta herramienta ahora es posible visualizar el registro del sonido grabado por otro contacto mediante una representación gráfica antes de reproducirla, y esta se queda reflejada una vez se haya escuchado la nota de voz, según se ha podido comprobar desde Portaltic.

¿Cómo escuchar audios desde un chat diferente?

WhatsApp habilitó hace poco una función que les permite a las personas escuchar un mensaje de audio mientras están en un chat diferente, informó recientemente el portal especializado en tecnología 9to5Mac.

Según los expertos, la popular app de mensajería –que pertenece al conglomerado tecnológico Meta desde el año 2014– comenzó a desarrollar esta función desde hace aproximadamente un mes, pero solamente ahora la ha habilitado a través de la actualización 22.4.75 con la que los usuarios podrán reproducir mensajes sin estar dentro del mismo chat.

Esta versión de WhatsApp incorpora varias modificaciones y nuevas funciones en la aplicación, aunque quizás una de las más útiles para los usuarios sea la de los audios que se pueden escuchar mientras se lee un mensaje en un chat diferente e incluso mientras se escribe en una pestaña distinta.

Cabe resaltar que para acceder a esta función los usuarios deberán tener instalada la versión 22.4.75 de WhatsApp, que empezará a estar disponible paulatinamente para los millones de personas que usan la app en el mundo. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que tanto los usuarios de Android como de iOS podrán sacarle provecho a esta novedad.

De acuerdo con los portales especializados en tecnología, esta nueva función en los mensajes de audio aparecerá mediante una barra de reproducción llamada Global Voice Note Player, que estará ubicada en la parte superior de la pantalla del dispositivo móvil. El único requisito para activar la opción es tener actualizada la ‘app’.