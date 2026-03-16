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¿Por qué mi televisor se enciende solo, como si fuera un fantasma? El ajuste que debe hacer para evitarlo

Aunque esta situación puede parecer desconcertante y preocupante, en realidad es algo común que se puede solucionar con un par de configuraciones.

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Redacción Tecnología
16 de marzo de 2026, 10:37 a. m.
En muchos hogares ocurre que el televisor se enciende sin que nadie lo haya encendido con el control remoto.
En muchos hogares ocurre que el televisor se enciende sin que nadie lo haya encendido con el control remoto. Foto: Getty Images

¿Alguna vez le ha pasado que el televisor de su habitación o de la sala se enciende solo? Muchas personas han vivido esta situación que puede resultar extraña y desconcertante, ya que no siempre se entiende qué está provocando este comportamiento.

De acuerdo con Computer Hoy, el televisor en realidad no se enciende por sí solo, sino que responde a señales enviadas por otros dispositivos conectados mediante el cable HDMI. Esta función permite controlar varios equipos con un solo control remoto y utilizarlos al mismo tiempo, lo que facilita la experiencia del usuario. Sin embargo, también puede provocar encendidos inesperados.

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Algunos dispositivos, como consolas, computadores o equipos de streaming, pueden activarse brevemente para buscar actualizaciones o enviar información. Cuando esto ocurre, también pueden enviar señales al televisor y hacer que se encienda sin que el usuario lo note. En otros casos, el problema puede estar relacionado con fallos en la comunicación entre los dispositivos o incluso con interferencias causadas por daños en el hardware.

La forma más sencilla de evitar que el televisor se encienda solo es desactivar la función HDMI-CEC, que permite la comunicación automática entre el televisor y los equipos conectados por HDMI. Al desactivarla, se impide que el TV se encienda automáticamente cuando se activan dispositivos como una consola, un PC o un reproductor de streaming.

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Esta opción suele encontrarse en el menú de Ajustes del televisor, aunque su nombre puede variar según la marca. También se recomienda identificar cuál de los dispositivos conectados está provocando el encendido automático y desactivar la función HDMI-CEC directamente desde la configuración de ese equipo.

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Algunas personas han experimentado que el televisor se enciende solo sin que nadie lo manipule. Foto: Getty Images

¿Cómo actualizar el sistema del televisor para una mejor experiencia?

Otro aspecto clave para mantener el televisor funcionando correctamente es realizar actualizaciones periódicas del sistema. Estas no solo corrigen fallos de seguridad, sino que también optimizan el rendimiento del equipo y permiten acceder a nuevas funciones y aplicaciones.

El proceso suele ser sencillo y, en la mayoría de los casos, se realiza directamente desde el menú de configuración. Primero, es necesario asegurarse de que el dispositivo esté conectado a internet, ya sea por wifi o mediante un cable de red. Luego, se debe ingresar a Ajustes o Configuración y buscar la sección Soporte, Sistema o Actualización de software —el nombre puede variar según la marca—. Allí se debe seleccionar la opción Buscar actualizaciones.

El televisor debe apagarse correctamente para prevenir daños prematuros.
El televisor debe apagarse correctamente para prevenir daños prematuros. Foto: Getty Images

Si hay una nueva versión disponible, el televisor mostrará la opción de descargarla e instalarla. Durante este proceso es importante no apagar el equipo ni desconectarlo de la corriente, dado que la actualización puede tardar varios minutos y el televisor podría reiniciarse automáticamente. Una vez finalizado el procedimiento, el sistema funcionará con la versión más reciente del software.