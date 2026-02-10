Ciencia

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

El primer evento astronómico entre los más destacados del año, según la NASA, será un desfile planetario el 28 de febrero, cuando se verán seis planetas en el cielo vespertirno.

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 9:00 a. m.
Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.
Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026. Foto: Getty Images

El 2026 será un año en el que habrá mucha actividad para los observadores del cielo, con algunas oportunidades increíbles de ver, entre otras cosas, lluvias de meteoritos, planetas y la Luna en el cielo nocturno.

Este año, la NASA también conmemora el 20º aniversario de su Observatorio del Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Originalmente establecido como un sitio de pruebas de motores en 1958, se convirtió en un observatorio solar en 1968 para estudiar el Sol.

En 2006, se transformó en un observatorio lunar y de meteoritos, marcando el inicio de su era moderna. Hoy en día, el observatorio desempeña un papel crucial en la monitorización de impactos lunares, el estudio de eclipses, el seguimiento de cometas y la medición de la producción de meteoroides mediante telescopios y cámaras avanzados.

El primer evento astronómico entre los más destacados del año, según la NASA, será un desfile planetario el 28 de febrero, cuando se verán seis planetas en el cielo vespertirno.

Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter aparecerán poco después del atardecer. Cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, si el tiempo lo permite, pero solo quienes tengan asistencia óptica podrán ver Urano y Neptuno (Mercurio a veces también puede ser más difícil de ver).

El evento se podrá apreciar sin equipos especializados.
El evento se podrá apreciar sin equipos especializados. Foto: Getty Images/iStockphoto

En marzo, un eclipse lunar total será visible para quienes vivan en Norteamérica, especialmente en la Costa Oeste. Este evento es ideal para madrugadores, ya que ocurrirá justo antes del amanecer del día 3. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se sitúa exactamente entre la Luna y el Sol, dejando la Luna bajo la sombra de la Tierra.

El 31 de mayo tendrá lugar una Luna Azul, lo que significa la rara ocasión de tener una segunda luna llena en un mes, de ahí la frase “una vez en una Luna Azul”. Tendremos una de estas raras Lunas Azules a finales de mayo, lo que significa que tendremos un total de trece lunas llenas en 2026.

La proximidad entre la Luna y el cúmulo M44 ofrecerá una vista llamativa para los amantes de la astronomía y la fotografía.
Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se sitúa exactamente entre la Luna y el Sol, dejando la Luna bajo la sombra de la Tierra. Foto: Getty Images

Pero que no te engañe el nombre: esta luna no será azul”, precisa la NASA.

En 2026 también disfrutaremos de otro evento planetario especial: los dos planetas más brillantes del cielo, Venus y Júpiter, aparecerán “a tan solo un dedo meñique de distancia en junio”. No se necesitarán telescopios para este evento.

El 12 y 13 de agosto será el turno de la lluvia de meteoros de las Perseidas. La mejor lluvia de meteoros anual está lista para dar un espectáculo este año. Con la Luna Nueva en el cielo, debería haber excelentes oportunidades de observación en casi todo el mundo, si el clima lo permite.

Expertos de la NASA identifican componente clave en un asteroide que podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Por su parte, la lluvia de meteoros de las Gemínidas será el 13 y 14 de diciembre. Habrá que salir justo después de medianoche para contemplar cómo estos famosos meteoros ‘verdes’ surcan el cielo.

Para cerrar el año, habrá una superluna especial de Nochebuena. Una “superluna” ocurre cuando la luna llena está más cerca de la Tierra, lo que la hace parecer más grande y brillante.

“Así que tranquilos, niños, Papá Noel tendrá mucha luz para entregar todos sus juguetes”, apuntan desde la NASA.

En España, el evento astronómico más destacado del año tendrá lugar el 12 de agosto, cuando habrá un eclipse solar total, que también será visible en Groenlandia e Islandia.

En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde.
En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde. Foto: Getty Images

Otros eventos de 2026 son el 2 y 3 de enero: Lluvia de meteoros Cuadrántidas; 3 de enero: Superluna; 10 de enero: Júpiter en oposición; 17 de febrero: Eclipse solar anular (visible en la Antártida); 20 de marzo: Equinoccio de marzo; 21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas; 5 y 6 de mayo: Lluvia de meteoros Eta Acuáridas; 21 de junio: Solsticio de junio; 30 y 31 de julio: Lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas; 23 de septiembre: Equinoccio de septiembre; 25 de septiembre: Neptuno en oposición; 4 de octubre: Saturno en oposición; 7 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas; 21-22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas; 4 y 5 de noviembre: Lluvia de meteoros Táuridas; 17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas; 24 de noviembre: Superluna; 25 de noviembre: Urano en oposición; 21 de diciembre: Solsticio de diciembre; y 21-22 de diciembre: Lluvia de meteoros de las Úrsidas.

*Con información de Europa Press.

