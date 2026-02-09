A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

Un fenómeno astronómico excepcional ha despertado el interés de la comunidad científica: se trata de un espectáculo poco común que podría iluminar el cielo en abril, cuando un cometa pase cerca de la Tierra y sea visible incluso a plena luz del día.

La posible observación de un cometa lo suficientemente brillante como para ser visto desde la Tierra sin necesidad de instrumentos ni aparatos profesionales, siempre que las condiciones lo permitan tiene sorprendido a los científicos.

El cometa C/2026 A1 (MAPS), detectado el 13 de enero de 2026 por astrónomos aficionados que operan telescopios remotos en el desierto de Atacama, en Chile, en un inicio, parecía débil y lejano, pero posteriores análisis confirmaron que pertenece al grupo de los llamados sungrazers, cometas que se aproximan de forma extrema al Sol durante su trayectoria.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

Este cuerpo celeste avanza rápidamente hacia el interior del sistema solar y alcanzará su máxima cercanía al Sol a comienzos de abril. Los expertos señalan que, si logra resistir las intensas temperaturas y fuerzas gravitacionales de ese encuentro, su brillo podría incrementarse de manera notable, al punto de volverse visible a simple vista e incluso durante el día.

El seguimiento científico del cometa continúa de forma constante, ya que su evolución será determinante para saber si logrará consolidarse como uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año. Clasificado como un cometa rozador del Sol, C/2026 A1 presenta una trayectoria comparable a la de los cometas de la familia Kreutz, conocidos por protagonizar apariciones históricas de gran brillo.

La posible observación de un cometa lo suficientemente brillante como para ser visto desde la Tierra. Foto: Getty Images

¿Cuándo y dónde ver el cometa?

Las proyecciones actuales indican que el cometa MAPS recorrerá regiones del cielo austral, atravesando constelaciones como Caelum y Pyxis. A medida que avance su observación, los astrónomos irán ajustando con mayor precisión su ruta y los momentos más adecuados para intentar verlo.

Por ahora, se sabe que su brillo se mantendrá bajo durante marzo, aunque podría incrementarse de forma acelerada conforme se aproxime a su encuentro con el Sol a comienzos de abril.

Este evento podría desencadenar un aumento súbito de luminosidad debido al intenso calentamiento. Foto: Getty Images

De acuerdo con datos difundidos por la plataforma Star Walk, el 4 y 5 de abril marcarán el punto de máxima cercanía del cometa al Sol, cuando pasará extremadamente próximo a su superficie.

Este evento podría desencadenar un aumento súbito de luminosidad debido al intenso calentamiento, con estimaciones que apuntan a magnitudes excepcionalmente altas. En escenarios favorables, el cometa podría llegar a distinguirse durante el crepúsculo e incluso en las cercanías del Sol, lo que lo convertiría en un fenómeno poco común.

El ambicioso plan que devolverá a la humanidad a la Luna tras más de 50 años: así será el histórico viaje de cuatro astronautas

Uno de los aspectos que más llama la atención de C/2026 A1 es que fue identificado con mucha antelación a su perihelio, lo que sugiere que podría tratarse de un fragmento de gran tamaño dentro de la familia de cometas rozadores del Sol.

Las observaciones preliminares indican que pasará a una distancia menor que la existente entre la Tierra y la Luna, desplazándose a velocidades extraordinarias. Además, el posible tamaño de su núcleo refuerza la hipótesis de que logre sobrevivir a este paso extremo y ofrecer un espectáculo notable para los observadores del Hemisferio Sur en las semanas posteriores.