¿Qué hacer cuando se pone negra la pantalla del celular?

La pantalla de negra o también conocida como la pantalla de la muerte suele aparecer no solo en los computadores, sino que también se puede dar en los celulares. La mayoría de veces esto se debe a un problema en el sistema operativo, una aplicación que no carga bien, daños internos que pueden generar un poco de desesperación porque su solución no es fácil o incluso la posibilidad de que algo se haya atascado en el puerto de carga.

De esta forma, el portal web Depor explica que hay muchas cosas que pueden impedir que un teléfono Android acabe en la “pantalla negra de la muerte”, por lo que da a conocer lo que se debe hacer para poder atacar de forma pertinente y rápida este problema tecnológico.

En primer lugar, debe inspeccionar los botones de los dispositivos para asegurarse de que ninguno esté atascado, lo que puede impedir que funcione el botón de encendido.

Luego, asegúrese de que el puerto de carga esté completamente limpio, pues muchas veces la acumulación de suciedad dentro de un puerto de carga puede impedir que el teléfono o la tableta se carguen correctamente. En caso de limpiar este puerto, es importante asegúrese de usar un palillo de dientes de madera o plástico para evitar algún daño interno.

La mayoría de veces esto se debe a un problema en el sistema operativo, una aplicación que no carga bien, daños internos o incluso la posibilidad de que algo se haya atascado en el puerto de carga. - Foto: Getty Images

Otra opción es forzar el reinicio del dispositivo; ya que muchas veces esto solucionará el problema. Solamente mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 15 segundos y luego intente encender el dispositivo nuevamente.

En caso de que lo anterior no funcione, debe cargar el dispositivo durante unos 5 minutos y luego forzar el reinicio nuevamente.

Finalmente, retire la batería del dispositivo, vuelva a insertarla e intente reiniciar el dispositivo. Normalmente, en la mayoría de los dispositivos Android tienen baterías integradas que no se pueden quitar, por lo que se debe dejar que la batería se descargue por completo. Después de eso, conectar el teléfono, dejar que se cargue un poco e intentar encenderlo manteniendo presionado el botón de encendido.

En caso de que estas soluciones no hayan sido efectivas, los expertos aconsejan proceder a iniciar en Modo Seguro y esto se debe hacer apagando el teléfono, luego encenderlo nuevamente y mantener presionado el botón para bajar el volumen mientras el teléfono se inicia. Al tener acceso al sistema, dale clic a la opción de restablecer el equipo.

En caso de que estas soluciones no hayan sido efectivas, los expertos aconsejan proceder a iniciar en Modo Seguro - Foto: Getty Images

Errores que ayudan a que la batería dure menos tiempo

SEMANA consultó con expertos para conocer cuál es la forma adecuada para cargar la batería del celular y así identificar las malas costumbres que los usuarios tienen a la hora de recargar sus teléfonos. Agregado a ello, algunos especialistas ofrecieron recomendaciones para mejorar la duración de la carga en el celular.

Dejar que el equipo se descargue al 0 % y cargarlo al 100 %

Expertos advierten que es un error permitir que la batería del celular se agote por completo y también señalan que no es adecuado recargar la pila al 100 %, puesto que esa costumbre ayudará a que haya un desgaste innecesario en las celdas de energía de la batería y por ende se generará un agotamiento prematuro.

No hay que dejar descargar por completo la batería de los celulares. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La recomendación es procurar mantener la carga de la batería entre un 20 y 80 %, para que así se prolongue al máximo posible la vida útil de las celdas de energía. De igual manera, se sugiere recargar el celular el dispositivo cuando su energía se encuentre en el 10 o 15 %, además, se debe desconectar de inmediato el equipo cuando la carga esté supere el 80 %.

Vale la pena destacar que algunos teléfonos inteligentes cuentan con un modo de cuidado de batería que bloquea el flujo de energía hacia la batería cuando la carga se encuentra en el 80 %, gracias a esta opción el usuario tendrá una ayuda para proteger su equipo.