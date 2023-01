Reciente actualización de Twitter sorprende a sus usuarios con novedosa función

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Este miércoles 25 de enero se conoció que Twitter implementó una actualización que permite guardar la pestaña de la línea de tiempo que el usuario tuviese abierta por última vez. De esta forma, cuando se abre de nuevo la app, en lugar de mostrar la pestaña de ‘Para ti’ de forma automática, se muestra la pestaña que estuviese utilizando el usuario.

En ese sentido, la plataforma implementó hace dos semanas cambios en el feed principal para introducir dos pestañas nuevas, ‘Para ti’ y ‘Siguiendo’, que permanecen fijas en la parte superior de la línea de tiempo. Dichas pestañas reemplazan el icono en forma de estrellas que se ubicaba en la esquina superior derecha del feed.

Las pestañas le permiten al usuario “observar los tuits que desean ver”, según indicó la cuenta oficial de Twitter Support, y facilitan cambiar entre una y otra pinchando sobre ellas o, en el caso de los smartphones, deslizando el dedo sobre la pantalla.

Las pestañas le permiten al usuario “observar los tuits que desean ver”. - Foto: AP

Ahora, tal y como ha informado la plataforma, Twitter sacó adelante una actualización para la versión web en la que guarda de manera predeterminada la pestaña de la línea de tiempo que el usuario estuviese utilizando la última vez.

Asimismo, esto quiere decir que si el usuario cierra Twitter mientras está viendo contenido de la pestaña ‘Siguiendo’, cuando vuelva a abrir la ‘app’ encontrará la misma pestaña en la línea de tiempo de forma predeterminada.

Antes, independientemente de qué pestaña estuviese utilizando el usuario, cuando se volvía a abrir la app aparecía de forma automática la pestaña ‘Para ti’.

Esta actualización ya se ha implementado para la versión web y, tal y como ha informado Twitter Support, estará disponible para iOS y Android “próximamente”.

¿Cuánto dinero ha ganado Elon Musk en la subasta de Twitter?

Desde la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, las cosas andan un poco convulsionadas, debido a que el magnate ha realizado cambios abruptos.

El cambio de la interface del timeline no resultó ser un anuncio que emocionara a los usuarios. (Foto de Nikolas Kokovlis / NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: Getty Images

Todo parece indicar que sus ideas revolucionarias no funcionaron del todo, por lo que los resultados esperados no llegaron. En primera instancia, comenzó a despedir a varios ejecutivos de la compañía y luego anunció el cobro por verificar la cuenta, lo que llamó Twitter Blue.

Asimismo, el cambio de la interface del timeline tampoco resultó ser un anuncio que emocionara a los usuarios. Sin embargo, los planes de Musk no se detienen ahí, ya que sigue promoviendo cambios que buscan hacer mucho más atractiva y rentable la red social del pajarito.

Por ejemplo, el magnate ordenó una subasta gigante del mobiliario de la compañía, donde destacan ciertos elementos y algunos aparatos tecnológicos que estaban en las instalaciones.

En el sitio Heritage Global Partners se comenzó a promover la venta de diferentes bienes que quedaron en desuso gracias a los despidos que ordenó Musk y a la renuncia voluntaria de otros empleados que no quisieron ver cómo el magnate intentaba poner todo al revés.

No obstante, esta noticia no cayó muy bien en ciertos sectores, debido a que un representante manifestó lo siguiente: “Si alguien piensa de verdad que los ingresos de la venta de un par de ordenadores y sillas pagarán las facturas que tiene la empresa, no es muy listo”.

Las nuevas políticas de Musk en Twitter han preocupado a los anunciantes. - Foto: AFP

El dinero que ha ganado Elon Musk en la subasta