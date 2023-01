¿Cuánto dinero ha ganado Elon Musk en la subasta de Twitter?

Desde la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, las cosas andan un poco convulsionadas, debido a que el magnate ha realizado cambios abruptos.

Todo parece indicar que sus ideas revolucionarias no funcionaron del todo, por lo que los resultados esperados no llegaron. En primera instancia, comenzó a despedir a varios ejecutivos de la compañía y luego anunció el cobro por verificar la cuenta, lo que llamó Twitter Blue.

Asimismo, el cambio de la interface del timeline tampoco resultó ser un anuncio que emocionara a los usuarios; sin embargo, los planes de Musk no se detienen ahí, ya que sigue promoviendo cambios que buscan hacer mucho más atractiva y rentable la red social del pajarito.

Inició oficialmente la subasta de las pertenencias de la compañía. - Foto: getty images

Por ejemplo, el magnate ordenó una subasta gigante del mobiliario de la compañía, donde destacan ciertos elementos y algunos aparatos tecnológicos que estaban en las instalaciones.

En el sitio Heritage Global Partners se comenzó a promover la venta de diferentes bienes que quedaron en desuso gracias a los despidos que ordenó Musk y a la renuncia voluntaria de otros empleados que no quisieron ver cómo el magnate intentaba poner todo al revés.

No obstante, esta noticia no cayó muy bien en ciertos sectores, debido a que un representante manifestó lo siguiente: “si alguien piensa de verdad que los ingresos de la venta de un par de ordenadores y sillas pagarán las facturas que tiene la empresa, no es muy listo”.

La subasta tiene como propósito recuperar la difícil situación económica de la compañía. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El dinero que ha ganado Elon Musk en la subasta

Mesa de conferencias: 10.500 dólares.

Letrero de neón de 3 metros: 40.000 dólares.

Silla Eames: 1.400 dólares.

Cafetera exprés: 10.500 dólares.

Maceta de 1,80 metros: 15.500 dólares.

Otros artículos que han estado a la venta son barriles de cerveza, un horno asador y una silla de trabajo de alto rendimiento.

Elon Musk enfrenta juicio en su contra por fraude en caso de Tesla

Un juicio por fraude contra el magnate Elon Musk comenzó este martes en San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, con la selección de los miembros del jurado, que deberá decidir si el número uno de Tesla y Twitter escribió un mensaje fraudulento en 2018, como denuncian inversores.

Los accionistas de Tesla reclaman una indemnización económica no especificada. Los demandantes alegan que Musk causó miles de millones de dólares en pérdidas con el tuit del 7 de agosto de 2018, en el que afirmaba tener “financiación asegurada” para llevar a Tesla al sector privado a 420 dólares por acción. El supuesto acuerdo nunca se materializó.

Musk ya está en desventaja en el juicio. El juez de distrito Edward Chen, que preside el caso, dictaminó el pasado abril que el tuit de Musk y otras publicaciones sobre el tema eran “falsos y engañosos” y que el multimillonario actuó “imprudentemente dado su claro conocimiento de las discusiones”.

El asunto data de agosto de 2018, cuando Musk lanzó un tuit señalando que quería sacar a la fabricante de automóviles eléctricos Tesla de la bolsa y que tenía el financiamiento para hacerlo.

Su comentario hizo oscilar fuertemente la acción del fabricante de vehículos por varios días.

“Los querellantes afirman que esos tuits eran falsos y afectaron artificialmente la cotización de Tesla y otras acciones”, resumió el juez Edward Chen hablándoles a los candidatos a jurados.

El viernes, el magistrado rechazó transferir el caso a Texas, el sureño estado donde reside Musk desde que mudó a Tesla de California.

Su defensa argumenta que el multimillonario no tendrá un juicio imparcial en San Francisco, donde compró Twitter a finales de octubre y fue muy criticado por sus decisiones sobre la red social.

El juicio por fraude inició con la selección de los integrantes del jurado. - Foto: AFP

El juicio finalmente se sustanciará en esa ciudad y tendrá una duración de tres semanas. Musk está entre los testigos. En una decisión precedente sobre este caso, el juez consideró que el tuit de 2018 podía considerarse como “falso y engañoso”.

La SEC, el gendarme de la bolsa, también se querelló entonces y estimó que Musk no presentó pruebas de la existencia de tal financiamiento.

El ente de contralor le impuso que dejara la presidencia del directorio de Tesla y pagar una multa de 20 millones de dólares. Además, sus tuits vinculados a esta empresa deben ser aprobados por un jurista competente. Musk ha tratado de invalidar esta decisión, sin éxito.

*Con información de la AFP.