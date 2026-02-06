Tecnología

Sora, la ‘app’ para generar videos con IA, sufre caída en descargas, ¿por qué?

ChatGTP presentó la herramienta en septiembre del año pasado.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:51 p. m.
Tras su éxito inicial, la aplicación de generación de videos Sora, impulsada por el modelo de OpenAI Sora 2, está reflejando un descenso en el número de descargas, registrando 1,2 millones de descargas en enero, frente a las 3,2 millones de noviembre, lo que pone de relieve la disminución de su popularidad.

La compañía de inteligencia artificial (IA) liderada por Sam Altman presentó Sora como una nueva aplicación social en septiembre del pasado año, una plataforma que permite generar vídeos de forma realista utilizando las capacidades del modelo Sora 2, compartirlos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios.

Tras su lanzamiento, aunque inicialmente solo estaba disponible en Estados Unidos y Canadá, Sora experimentó una amplia adopción por parte de los usuarios. Tanto es así, que alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días, más rápido incluso que ChatGPT, como compartió el director de Sora, Bill Peebles, en una publicación en la red social X.

Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

Cabe destacar que este crecimiento de dio incluso cuando Sora solo se podía descargar con invitación para los Usuarios de Estados Unidos en la App Store de Apple. Asimismo, continuó creciendo entre los usuarios durante los meses posteriores, incluyendo su distribución en la Play Store de Google.

De hecho, a principios de diciembre, OpenAI anunció que limitaría el uso del modelo Sora 2, empleado en la ‘app’, debido a una alta demanda de generación de videos que estaba saturando el servicio e impedía su correcto funcionamiento a la hora de generar videos.

Sin embargo, una vez se ha estabilizado su éxito inicial, la aplicación de Sora está registrando actualmente un descenso notable en sus descargas y en la cantidad de usuarios que acuden a esta ‘app’ diariamente.

Tal y como ha reflejado en un informe la firma de análisis de mercado Appfigures, recogido por TechCrunch, las descargas de Sora han caído un 32 por ciento intermensual en diciembre y continuaron descendiendo durante este mes de enero, con una caída intermensual del 45 por ciento. Así, de las 3,2 millones de descargas en diciembre, Sora ha pasado a registrar 1,2 millones de descargas en enero.

De la misma forma, los datos recabados también dejan ver cómo ha disminuido el uso de la aplicación en el día a día, con un 32 por ciento interanual menos de usuarios que la utilizan para generar vídeos.

En total, Sora ha llegado a registrar 9,6 millones de descargas en iOS y Android. Igualmente, en lo relativo al gasto de los consumidores, Sora ha acumulado 1,4 millones de dólares (alrededor de 1,17 millones de euros al cambio) desde su lanzamiento, siendo Estados Unidos el principal país contribuyente, seguido de Japón, Canadá, Corea del Sur y Tailandia.

Ahora, los usuarios gastaron 367.000 dólares (alrededor de 307.390 euros al cambio) durante el mes de enero en la aplicación de Sora a nivel global, por debajo del máximo de 540.000 dólares (452.291 euros al cambio) alcanzado en diciembre.

Mark Zuckerberg lanzó inquietante predicción sobre la tecnología que podría reemplazar a los ‘smartphones’ en el futuro: “Difícil de imaginar”

Se ha de tener en cuenta que Sora compite con otras aplicaciones similares de generación de vídeo de las principales empresas de IA actuales, como es el caso de Vibes de Meta, o el modelo Nano Banana de Google Gemini.

Asimismo, OpenAI también se ha enfrentado a algunos problemas relacionados con el incumplimiento de derechos de autor por parte de Sora, tras la difusión de contenido muy similar al original de, por ejemplo, animes.

Es el caso de la Asociación Japonesa de Radiodifusores Comerciales (JBA), que acusó a la tecnológica de permitir que Sora 2 utilizara el material de algunas compañías de anime y otro tipo de contenido japonesas para entrenar sus modelos sin permiso.

Más tarde, Disney anunció que invertiría 1.000 millones de dólares (858 millones de euros) en OpenAI, además de crear un acuerdo de licencia de contenido por tres años para Sora. No obstante, esta inversión y la posibilidad de generar vídeos con personajes de Disney no parece haber resultado en un impulso para Sora.

*Con información de Europa Press.

